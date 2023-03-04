Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова

Речь идет о названном в честь деда Ахмате Рамзановиче Кадырове, которому осенью исполнилось 17 лет. О его встрече с Путиным сегодня, 4 марта 2023 года, рассказал сам Рамзан Кадыров.



В подтверждение он привел соответствующие фотографии.

По словам Кадырова, Путин говорил с его сыном про деда.

"В основном диалог касался Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке и о том, какими принципами тот руководствовался", - отметил российский руководитель Чечни.

Кроме того, Путин "поздравил Ахмата с будущим браком".

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При этом, как отмечает Кадыров, встреча была "неофициальной".

Как утверждает чеченское оппозиционное движение 1ADAT, женитьба сына Кадырова сопровождается усиленными мерами безопасности. Банкет должен пройти в поселке Беной, говорят оппозиционеры.

Справка

Ахмат Рамзанович Кадыров согласно российскому законодательству может вступить в брак только с 18 лет.

Сейчас молодой человек возглавляет на территории Чечни пророссийское молодежное движение.

Впрочем, в свое время исключение по возрасту было сделано для его отца, Рамзана Ахматовича Кадырова, возглавившего оккупированную россиянами Чечню до того, как ему исполнилось необходимое в таком случае количество лет - 30. Чтобы легитимизировать президентство Кадырова, были внесены изменения в российскую "конституцию Чечни".

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Его дед, Ахмат-Хаджи Кадыров, был известен как муфтий. Карьеру исламского священника он начинал еще при СССР, во время правления Леонида Брежнева, из-за чего оппоненты семьи Кадыровых говорят о якобы сотрудничестве отца Рамзана Кадырова с КГБ.

В эпоху независимой Чеченской Республики Ичкерия возглавлял чеченское духовенство. Но перешел на сторону РФ и получил назначение на должность первого российского руководителя оккупированной Чечни.

Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате взрыва на стадионе в Грозном.