Путин вспомнил о Чубайсе неслучайно, - Фейгин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Элита оказалась очень низкого сорта, все эти Чубайсы. А с Чубайсом я был в одной фракции "Выбор России" в парламенте когда-то в 1993-1995 годах, которой руководил Егор Гайдар. Я бы сказал, что Чубайс выбран под прицел неслучайно, о нем вспомнил Путин по двум причинам: Во-первых, потому что Чубайс представляет "системных либералов", а во-вторых, потому что Чубайс сбежал, именно это слово - сбежал. И похоже, что Чубайс таки сбежал, потому что он не поехал в командировку, не согласовал свое отсутствие на работе, переход и отъезд из России. Вероятно, он действительно, как в спецоперации, сел в какой-то частный джет и из самолета, пересекая границу с Турцией, отправил заявление об увольнении с должности помощника Путина, хотя это общественная должность. Я думаю, что конфигурация, скорее всего, была такой. И это уже обида - он предатель, понимаете?" - прокомментировал оппозиционный политик.

Марк Фейгин отметил, что Чубайс молчит, поэтому его необязательно прямо сейчас ликвидировать, ведь он не выступает против войны. Но ведь мы понимаем, что Чубайс знает очень много.

23 марта 2022 года стало известно, что Анатолий Чубайс подал в отставку с должности советника Владимира Путина и уехал из России.

31 июля сообщено, что Анатолий Чубайс госпитализирован в реанимационное отделение одной из клиник в Италии.

1 августа Европейское разведывательное агентство начало расследование после госпитализации бывшего спецпредставителя президента России по международным организациям и устойчивому развитию, экс-главы Роснано Анатолия Чубайса

7 августа в La Repubblica информировали, что Анатолий Чубайс был выписан из больницы в Италии.

Справка

В 1990-х годах Чубайс являлся одним из главных вдохновителей и проводников рыночных реформ в России. Работал в командах Собчака, Гайдара, Ельцина.

Возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Затем был вице-премьером и министром финансов.

При Медведеве возглавил госкорпорацию "Роснано".

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину (24 февраля 2022 года) уехал из РФ со своей женой Авдотьей. Их видели в разных местах – в Турции, на Кипре, в Дубае и в Италии.

При этом открыто российскую агрессию Чубайс не осуждает. Близкие люди объясняют это его страхом перед якобы неизбежным в таком случае покушением, поскольку правитель России Владимир Путин и его окружение воспримут это как измену.

В Украине Чубайс в детстве учился в школах. В 1-й класс он пошел в школу №38 в Одессе (1962). Затем учился в школе № 6 во Львове.

После Львова переехал с родителями в Санкт-Петербург (тогда Ленинград).

Его отец, Борис Матвеевич Чубайс, был отставным полковником, участником Второй мировой войны. Преподавал марксизм-ленинизм.

Еще один сын Бориса Чубайса Игорь Чубайс является ученым-философом и настроенным против режима Путина оппозиционером.