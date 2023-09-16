Путин вспомнил о Чубайсе неслучайно, - Фейгин
Российский оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому выразил мысль о том, что Путин, недавно упомянув отъезд Анатолия Чубайса из России, который был специальным представителем при президенте РФ и очень много знает, имел две причины
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Элита оказалась очень низкого сорта, все эти Чубайсы. А с Чубайсом я был в одной фракции "Выбор России" в парламенте когда-то в 1993-1995 годах, которой руководил Егор Гайдар. Я бы сказал, что Чубайс выбран под прицел неслучайно, о нем вспомнил Путин по двум причинам: Во-первых, потому что Чубайс представляет "системных либералов", а во-вторых, потому что Чубайс сбежал, именно это слово - сбежал. И похоже, что Чубайс таки сбежал, потому что он не поехал в командировку, не согласовал свое отсутствие на работе, переход и отъезд из России. Вероятно, он действительно, как в спецоперации, сел в какой-то частный джет и из самолета, пересекая границу с Турцией, отправил заявление об увольнении с должности помощника Путина, хотя это общественная должность. Я думаю, что конфигурация, скорее всего, была такой. И это уже обида - он предатель, понимаете?" - прокомментировал оппозиционный политик.
Марк Фейгин отметил, что Чубайс молчит, поэтому его необязательно прямо сейчас ликвидировать, ведь он не выступает против войны. Но ведь мы понимаем, что Чубайс знает очень много.
- 23 марта 2022 года стало известно, что Анатолий Чубайс подал в отставку с должности советника Владимира Путина и уехал из России.
- 31 июля сообщено, что Анатолий Чубайс госпитализирован в реанимационное отделение одной из клиник в Италии.
- 1 августа Европейское разведывательное агентство начало расследование после госпитализации бывшего спецпредставителя президента России по международным организациям и устойчивому развитию, экс-главы Роснано Анатолия Чубайса
- 7 августа в La Repubblica информировали, что Анатолий Чубайс был выписан из больницы в Италии.
Справка
В 1990-х годах Чубайс являлся одним из главных вдохновителей и проводников рыночных реформ в России. Работал в командах Собчака, Гайдара, Ельцина.
Возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Затем был вице-премьером и министром финансов.
При Медведеве возглавил госкорпорацию "Роснано".
В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину (24 февраля 2022 года) уехал из РФ со своей женой Авдотьей. Их видели в разных местах – в Турции, на Кипре, в Дубае и в Италии.
При этом открыто российскую агрессию Чубайс не осуждает. Близкие люди объясняют это его страхом перед якобы неизбежным в таком случае покушением, поскольку правитель России Владимир Путин и его окружение воспримут это как измену.
В Украине Чубайс в детстве учился в школах. В 1-й класс он пошел в школу №38 в Одессе (1962). Затем учился в школе № 6 во Львове.
После Львова переехал с родителями в Санкт-Петербург (тогда Ленинград).
Его отец, Борис Матвеевич Чубайс, был отставным полковником, участником Второй мировой войны. Преподавал марксизм-ленинизм.
Еще один сын Бориса Чубайса Игорь Чубайс является ученым-философом и настроенным против режима Путина оппозиционером.
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