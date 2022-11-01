Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Мы все сбиваемся на московские нарративы, потому что Москва сказала всему миру, что зерно – это ответ за атаку на Севастополь. Сейчас они это раскручивают и потребуют демилитаризировать украинские порты, чтобы там не было военных. Дело здесь не в Севастополе и не в зерне. Поскольку есть следующая проблема, которую мы сформулировали. А именно: с 18-19 сентября в пять раз выросло время ожидания инспекций Совместного координационного центра в Мраморном море. Сначала время ожидания было 2 суток, потом стало 9-11 суток, а сейчас 20-21", - прокомментировал главный редактор портала BlackSeaNew.



Андрей Клименко объяснил, что это началось после 15-16 сентября, визита Путина в Самарканд на саммит ШОС ( Шанхайская организация сотрудничества, – ред.), а через несколько дней он подписал указ о мобилизации в РФ и сменил командующего российской армией. То есть с 15 по 20 сентября в РФ приняли решение о новом этапе войны.



"В эти же даты российской делегации в Стамбуле была дана команда не ходить на заседания Совместного координационного центра и не ездить на инспекции. И только на сегодняшние дни увеличено количество инспекционных групп, которые начали растягивать очередь из около 200 скопившихся за время ожидания судов. То есть это составляющая войны, это не о Севастополе и не о зерне. Путин меняет стратегию и тактику войны, он хочет зафиксировать новоокупированные территории, как минимум левый берег от Херсона до почти Запорожья, включая ЗАЭС, Донбасс и сухопутный маршрут в Крым, и перевести эту войну в эти годы", - отметил аналитик.



Клименко отметил, что потому и требовались мобилизация, ракетный террор энергетических объектов и остановка зернового коридора. То есть Путин всеми силами хочет, чтобы с ним начали говорить хоть о чем-то и ему эти разговоры нужны не для зерна, а чтобы затянуть время, за которое необходимо успеть научить, вооружить и перебазировать мобилизованных.

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