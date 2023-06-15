Лучший товар из всех, которые когда-либо пытался продавать путинский Кремль — это страх.

Ему этот товар прекрасно известен, потому что больше всего боится он сам — за потерю своей власти. А лучший способ скрыть свой страх – это запугать других.

Но этот продукт шел в нескольких разновидностях.

Для россиян — страх потерять свою империю, которая для большинства из них является единственной политической идентичностью (альтернативы Кремль старательно уничтожил везде, где мог). Мир без России — это такая экзистенциальная катастрофа, что для предотвращения ее можно пойти на любые преступления.

Мир без России — это такая экзистенциальная катастрофа для россиян, что для предотвращения ее можно пойти на любые преступления

Для Запада — страх военного столкновения, которое может сломать столь нелегко обретенное благополучие. А вдобавок, опять-таки, страх потерять на карте мира эту империю, потому что после этого полетит кувырком вся привычная картина глобального устройства и придется строить какую-то новую. Поэтому на Западе возникает похожий тезис: мир без России — это такая экзистенциальная катастрофа, что для предотвращения ее можно простить России очень много преступлений.

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Мир без России — это такая экзистенциальная катастрофа для Запада, что для предотвращения ее можно простить России очень много преступлений

Не купили этот кремлевский товар только украинцы. И не потому, что не боялись, а потому, что жизнь под сапогом России для нас страшнее вооруженного сопротивления. Сейчас, по крайней мере, украинцы воюют за свое. А поддались бы — все равно гибли бы, но уже за чужие имперские интересы.

Imperium Russicum delendum est.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блогер.

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