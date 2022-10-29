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OPINION

Путин. Все-таки пожизненное

Игорь Гулик
29 октября, 2022 суббота
20:01
Мнение

Путин до сих пор не осознал, что сломал себе шею в Украине. От былой его популярности, иллюзорной "всесильности" и харизмы остались жалкие крошки

Пишут, что в Кремле со всей серьезностью начали подготовку к перевыборам бункерной крысы в 2024 году. Основными нарративами предусмотрено "антизападнаю риторику", то есть, как обычно, для роспропаганды, - накопление ненависти и изоляционизма. Как писала когда-то Оксана Забужко, "профессиональную торговлю ненавистью, искусство высокого цинизма, из которого исключен человек, отучающий видеть человека, проективно сопереживать другому".

А еще - "возвращение величия России, борьбу с Западом и многополярный мир".

Слившие эту информацию собеседники сами признают, что "это не то что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту".

Путин и его политтехнологи даже не предполагают присутствия на выборах представителей "либеральных партий" - откуда же им взяться? Все даже на йоту не согласные – за границами России, единственный, кто отвечает критерию проживания в стране в последние годы – Алексей Навальный, но живет он в исправительной колонии Покровска. Любимая спойлерка Путина – Ксения Собчак сбежала на днях из РФ при невыясненных обстоятельствах, то ли помог ей в этом "Сам", то ли действительно побег был торопливым и непредсказуемым.

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Техническим дублером "вождя" может выступить, кроме других политических "мосек", его дочь Екатерина Тихонова, но думаю, что даже в Кремле понимают, что такой вариант – вершина бесстыдства и цинизма.

В любом случае Путин обречен на пожизненное правление. Если он доживет до 2024 года, то, несомненно, выиграет выборы. Но время сейчас такое, что не стоит планировать даже завтрашний день

Хотя… То же было и в предыдущий раз, — в случае с "обнулением ", когда администрация Путина провернула финт с поправками в конституцию, согласно которым предыдущие термины "альфа-самца" не принимались уже во внимание. И что, разве кто-то считался с этим всемирным посмешищем, разве кому-то пришло в голову, что на самом деле Путин – нелегитимный мошенник?

В любом случае Путин обречен на пожизненное правление. Если он доживет до 2024 года, то, несомненно, выиграет выборы. Но время сейчас такое, что не стоит планировать даже завтрашний день.

Во-первых, Путин до сих пор не осознал, что сломал себе шею в Украине. От былой его популярности, иллюзорной "всесильности" и харизмы остались жалкие крохи. Возможно, российский обыватель до сих пор еще не понял, что страной правит "голый король", что все его теле-истерики предназначены скорее для аутотренинга самого "вождя". Но это прозрение отчетливо виднеется на ближайшем виду, когда страна и каждый ее житель почувствуют "сто лет одиночества" по причине западных санкций, изоляции и брезгливости мира.

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Однако в отличие от "глубинного народа", об этом прекрасно отдают себе отчет в ближайшем окружении "пожизненного". Пауки в банке уже потихоньку сжирают друг друга, чтобы обеспечить себе шансы победы на капитанском мостике российского "титаника". Кадыров и Пригожин vs Шойгу и его министерство. А есть еще ФСБ, и только Господу Богу известно, какие настроения витают коридорами Лубянки. Поэтому не следует игнорировать вариант физического устранения Путина, а, следовательно, реального "пожизненного правления".

Освободив оккупированные территории, украинцы таким образом поставят точку на избирательной кампании в России. Там будет другая проблема – гражданская война

Во-вторых, ВСУ могут существенно ускорить "пожизненный срок" Путина. Речь идет не только о возможности "дворцового переворота" в результате разочарования и гнева российской верхушки послу авантюры "царя". Освободив оккупированные территории, украинцы таким образом поставят точку на избирательной кампании в России. Там будет другая проблема – гражданская война.

В-третьих, над Путиным и его кликой висит как дамоклов меч перспектива судебного преследования за военные преступления, совершенные россиянами в Украине. Если "вождь" и Ко сядут на скамью Специального международного трибунала (не важно, или в результате победного парада Украины на Красной площади, или после торгов нового руководства РФ с Западом), то приговор этого суда будет действительно пожизненным сроком для "президента" Путина. Либо камера-одиночка, либо смертная казнь.

Так что Путин так или иначе "пожизненный". Он же этого так стремился, не так ли?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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