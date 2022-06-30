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Война с Россией: хроника
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Путин все еще хочет захватить большую часть Украины, - разведка США

30 июня, 2022 четверг
02:40
война с Россией

Глава разведки США Эврил Гейнс сообщила, что российский президент Владимир Путин не отказался от намерения захватить большую часть Украины, но армия России настолько подавлена боями, что сможет добиться лишь небольших достижений в ближайшей перспективе

Об этом пишет Reuters.

"Мы считаем, что у него фактически те же политические цели, что и были раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – сказала Гейнс.

По ее словам, российские силы настолько истощены в течение более четырех месяцев боев, что вряд ли они смогут достичь цели Путина в ближайшее время. Эврил Гейнс сообщила, что разведка США видят три возможных сценария дальнейшего развития войны в Украине. Наиболее вероятным считается сценарий конфликта, при котором российские войска достигнут лишь незначительных завоеваний.

Другие два сценария предполагают "большой прорыв" России и успешную стабилизацию линии фронта ВСУ с возможными небольшими успехами вблизи временно оккупированного Херсона и других районов на юге Украины.

"Мы ожидаем, что в течение этого периода они будут больше полагаться на имеющиеся у них асимметричные инструменты, такие как кибератаки, попытки контролировать энергетику, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проектировать власть и влиять во всем мире. Тем временем российские войска вряд ли смогут ли провести несколько одновременных операций", - сказала Гейнс.

  • 24 июня разведка Соединенных Штатов сообщила, что военно-морской флот России получил приказ заминировать порты Одессы и Очакова, а также устье реки Днепр.
  • 27 июня в минобороны Британии рассказали, что Россия испытывает дефицит резервистов для участия в войне против Украины, однако пока не решается объявить всеобщую мобилизацию.
  • 28 июня в британской разведке заявили, что российские вооруженные силы в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность.
  • 29 июня украинская разведка сообщила, что в Мариуполе оккупанты собирают информацию об эвакуированных жителях и пытаются склонить их к сотрудничеству.

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