Путин все еще хочет захватить большую часть Украины, - разведка США
Глава разведки США Эврил Гейнс сообщила, что российский президент Владимир Путин не отказался от намерения захватить большую часть Украины, но армия России настолько подавлена боями, что сможет добиться лишь небольших достижений в ближайшей перспективе
Об этом пишет Reuters.
"Мы считаем, что у него фактически те же политические цели, что и были раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – сказала Гейнс.
По ее словам, российские силы настолько истощены в течение более четырех месяцев боев, что вряд ли они смогут достичь цели Путина в ближайшее время. Эврил Гейнс сообщила, что разведка США видят три возможных сценария дальнейшего развития войны в Украине. Наиболее вероятным считается сценарий конфликта, при котором российские войска достигнут лишь незначительных завоеваний.
Другие два сценария предполагают "большой прорыв" России и успешную стабилизацию линии фронта ВСУ с возможными небольшими успехами вблизи временно оккупированного Херсона и других районов на юге Украины.
"Мы ожидаем, что в течение этого периода они будут больше полагаться на имеющиеся у них асимметричные инструменты, такие как кибератаки, попытки контролировать энергетику, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проектировать власть и влиять во всем мире. Тем временем российские войска вряд ли смогут ли провести несколько одновременных операций", - сказала Гейнс.
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