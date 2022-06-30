Путин все еще хочет захватить большую часть Украины, - разведка США

Об этом пишет Reuters.

"Мы считаем, что у него фактически те же политические цели, что и были раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – сказала Гейнс.

По ее словам, российские силы настолько истощены в течение более четырех месяцев боев, что вряд ли они смогут достичь цели Путина в ближайшее время. Эврил Гейнс сообщила, что разведка США видят три возможных сценария дальнейшего развития войны в Украине. Наиболее вероятным считается сценарий конфликта, при котором российские войска достигнут лишь незначительных завоеваний.

Другие два сценария предполагают "большой прорыв" России и успешную стабилизацию линии фронта ВСУ с возможными небольшими успехами вблизи временно оккупированного Херсона и других районов на юге Украины.

"Мы ожидаем, что в течение этого периода они будут больше полагаться на имеющиеся у них асимметричные инструменты, такие как кибератаки, попытки контролировать энергетику, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проектировать власть и влиять во всем мире. Тем временем российские войска вряд ли смогут ли провести несколько одновременных операций", - сказала Гейнс.

24 июня разведка Соединенных Штатов сообщила, что военно-морской флот России получил приказ заминировать порты Одессы и Очакова, а также устье реки Днепр.

27 июня в минобороны Британии рассказали, что Россия испытывает дефицит резервистов для участия в войне против Украины, однако пока не решается объявить всеобщую мобилизацию.

28 июня в британской разведке заявили, что российские вооруженные силы в Украине истощаются и все больше теряют боевую эффективность.

29 июня украинская разведка сообщила, что в Мариуполе оккупанты собирают информацию об эвакуированных жителях и пытаются склонить их к сотрудничеству.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb