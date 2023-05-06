Путин - вполне легитимная цель для украинских Вооруженных Сил, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский подчеркнул, что Путин является военным преступником, которого разыскивает Международный уголовный суд
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне говорят, что надо отомстить за то, что на крыше сенатского здания Кремля появилась царапина, а в тот же день в Херсоне были убиты 26 мирных жителей. Кто и кому должен мстить? Кстати, если уж говорить о Путине, Путин - это вполне легитимная цель для украинских Вооруженных Сил, которые, как сказал Байден, любыми средствами могут отражать российскую агрессию и освобождаться от оккупации. Тем более, что Путин - военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом", - подчеркнул Пионтковский.
По словам политолога, угрозы со стороны России не изменят настроений украинской армии.
"Это все пустые угрозы, уже поздно угрожать. Все возможные преступления россияне уже совершили, это первое. А второе, если уж конкретно говорить об уничтожении административных зданий в Киеве, то, по крайней мере, система воздушной обороны Киева на достаточно высоком уровне. Там, как минимум, две установки Patriot работают. Россияне не могут этого сделать. Это бессмысленные пустые угрозы. Угрозы со стороны РФ не изменят настроений украинской армии, разве что она более решительно пойдет вперед", - отметил Пионтковский.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
- 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступление агрессии против Украины.
- В Международном уголовном суде в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет видеть здесь российского диктатора Владимира Путина.
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