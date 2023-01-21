Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Путин в Питере имел такой же вид сморчка под пледиком, как во время майского парада на Красной площади. Он тогда был в шоке после первого крупного поражения российской армии и "жеста доброй воли", когда их выбросили от Киева, Чернигова и Сум. Он иначе не мог выглядеть", – прокомментировал политолог.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что на прошлой неделе Путин впервые за свои 23 года пребывания у власти потерпел два очень тяжелых аппаратных поражения.

"Первое – ночью с 10 на 11 января, когда к нему пришли Шойгу и Герасимов и потребовали немедленно уволить Суровикина, чтобы вернуть на должность Герасимова, и Путин покорился. А второе, когда через два дня к нему приехал Пригожин с противоположным требованием, прекратить "программу дискредитации" со стороны генштаба "героических бойцов" Вагнера и выпустить официальное заявление об их "подвигах". После таких двух поражений - это уже не тот человек, он уже не воспринимается аппаратом как фюрер. В криминальном мире, а сейчас мы видим в российской политической военной верхушке именно криминальное сообщество, опущенный пахан - уже не пахан, а здесь пахан да еще и опущен дважды за неделю. Кроме того, Пригожин лишь обнаглел от такого и развернул атаку не только на военное руководство, на п*** ров в генштабе , но и на предателей в администрации президента", - сказал Пионтковский.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

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