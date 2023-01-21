Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский отметил, что сначала Путин подчинился требованиям Шойгу и Герасимова, а затем еще и выполнил условия Пригожина
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Путин в Питере имел такой же вид сморчка под пледиком, как во время майского парада на Красной площади. Он тогда был в шоке после первого крупного поражения российской армии и "жеста доброй воли", когда их выбросили от Киева, Чернигова и Сум. Он иначе не мог выглядеть", – прокомментировал политолог.
Андрей Пионтковский подчеркнул, что на прошлой неделе Путин впервые за свои 23 года пребывания у власти потерпел два очень тяжелых аппаратных поражения.
"Первое – ночью с 10 на 11 января, когда к нему пришли Шойгу и Герасимов и потребовали немедленно уволить Суровикина, чтобы вернуть на должность Герасимова, и Путин покорился. А второе, когда через два дня к нему приехал Пригожин с противоположным требованием, прекратить "программу дискредитации" со стороны генштаба "героических бойцов" Вагнера и выпустить официальное заявление об их "подвигах". После таких двух поражений - это уже не тот человек, он уже не воспринимается аппаратом как фюрер. В криминальном мире, а сейчас мы видим в российской политической военной верхушке именно криминальное сообщество, опущенный пахан - уже не пахан, а здесь пахан да еще и опущен дважды за неделю. Кроме того, Пригожин лишь обнаглел от такого и развернул атаку не только на военное руководство, на п*** ров в генштабе , но и на предателей в администрации президента", - сказал Пионтковский.
- 11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины
- 12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное