Об этом он рассказал в эфире Еспресо .



"Больше всего, что наносит вред здоровью Путина, и все мы надеемся, чтобы это уже был летальный вред, - это успехи ВСУ и неудачи российских оккупационных войск, в том числе и их наемников, которых собирали даже из тюрем. И это действительно, я могу подтвердить, является убийственной информацией для Путина, поскольку только он начал эту войну и только он ее продолжает против Украины, отдавая преступные приказы", - отметил бывший глава Службы безопасности Украины.



Валентин Наливайченко добавил, что пропагандисты Кремля транслируют с подставными актерами какие-то якобы встречи Путина с военными, но все в записи, прошлогодние постановочные театральные кадры.



"Есть открытая информация, что впервые за десятки лет, и это действительно аномально, Путин отказался от ежегодных итоговых интервью, пресс-конференций и даже от послания к своему федеральному собранию. Он в конце 2022 года в принципе исчез, его просто убрали. По моей информации, врачи Путина серьезно озабочены его состоянием здоровья, ясно, что деду за 70 и есть болезни внутренние. Однако начались проблемы и внешние, связанные со злоупотреблением в свое время косметологическими операциями. Сейчас происходит отторжение и другие процессы в области лица Путина, которые есть, поэтому публично его спрятали уже не на одну неделю. А когда он появится, никому не известно. Нам желательно, чтобы вообще он не появлялся. Однако это внутренние разговоры и конспирологические вещи, а на самом деле серьезно то, что непопулярность войны в России и огромные потери, в первую очередь, среди мобилизованных, растут геометрически", - отметил Наливайченко.

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