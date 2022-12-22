Путин впервые назвал вооруженный конфликт с Украиной войной
Владимир Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение относительно "спецоперации"
Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.
"Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем скорее, тем лучше, конечно", - сказал Путин.
Также он в очередной раз подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.
"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Однако рано или поздно, конечно, любые находящиеся в состоянии конфликта стороны садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы от этого никогда и не отказывались", – добавил Путин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 41.25Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное