Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.

"Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем скорее, тем лучше, конечно", - сказал Путин.

Также он в очередной раз подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы никогда не отказывались. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Однако рано или поздно, конечно, любые находящиеся в состоянии конфликта стороны садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы от этого никогда и не отказывались", – добавил Путин.

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