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OPINION

Путин воюет не с Украиной, он воюет с Западом

Виктор Андрусив
26 мая, 2023 пятница
08:07
Мнение

Убийственный нарратив войны только с Украиной может иметь своим следствием поддержку заморозки конфликта

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, на днях заявил, что без западной помощи Украина продержится максимум пару дней, но главное не это, а то, что Украину поддерживают, поскольку иначе ее захватят и она станет похожа на Беларусь. Это заявление является очередным свидетельством нашей большой коммуникационной неудачи, а именно донесения Западу, что Путин не воюет с Украиной, он воюет с Западом.

Раз в полгода я, очевидно, должен напоминать основы этой войны.

В декабре 2021 года Путин направил письмо с ультиматумом к НАТО: нарушить свой устав и отказать в потенциальном присоединении Украине, Грузии и другим, а также убрать оружие и войска из стран, которые присоединились к блоку после 1997 года. Еще раз: Путин ничего не писал Украине и ничего не требовал от Украины. И только после того, как ему официально отказали в конце января, он решил прибегнуть к военным действиям.

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Путин направил письмо с ультиматумом НАТО: нарушить свой устав и отказать в потенциальном присоединении Украине, Грузии и другим, а также убрать оружие и войска из стран, которые присоединились к блоку после 1997 года. Еще раз: Путин ничего не писал Украине

Целью Путина с самого начала войны, и он это постоянно подчеркивает, был не просто захват Украины, а пересмотр "монополярного" мира на "мультиполярный". Завоевание Украины должно было стать доказательством того, что Запад слаб, и новые игроки — Россия и Китай — ему ровня. Поэтому, если бы ему удалось нас захватить, первым делом он выставил бы новый ультиматум, невыполнение которого несло бы военную угрозу уже странам Балтии, Польши и другим бывшим членам социалистического блока.

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Большой задачей нашей коммуникации на международной арене должно быть именно противостояние нарративу о том, что это война между Украиной и Россией

Большой задачей нашей коммуникации на международной арене должно быть именно противостояние нарративу о том, что это война между Украиной и Россией. Этот убийственный нарратив может иметь своим следствием поддержку заморозки войны, если Запад начнет "уставать". Тогда как убеждение, что это война с Западом — должно держать последний в тонусе помощи нам.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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