Путин вошел в ужасный конфликт с российской армией, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский отметил, что такого разлада, как в российской армии ни в одной армии мира невозможно представить, тем более в период отступления
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мало того, что эти несчастные мобилизованные люди не подготовлены, выяснилось, что для них нет ни снаряжения, ни оружия, ничего. Но и этого Путину показалось недостаточно. Четыре катастрофичные ошибки Путина - это мобилизация, аннексия, попытки ядерного шантажа, подрыв трубопровода. Путин вошел в ужасный конфликт с армией. Двое его псов, которых ненавидит вся армия - Пригожин и Кадыров говорят, что надо весь Генеральный штаб РФ босыми, с автоматами отправить как рядовых, кровью искупить свою неподготовленность и измену. А Путин в ответ делает Кадырова генерал-полковником и возвышает над всей армией", - подчеркнул Пионтковский.
Политолог отметил, что Путин в отчаянии совершает одну за другой грубейшие ошибки.
"Кадыров и Пригожин уже открыто нападают на Герасимова. Они говорят, что все так называемые преступления Лапина могли быть совершены только с ведома Герасимова. События развиваются как нельзя лучше для завершения конфликта в этом году, при таком количестве конфликтов в высшем политическом руководстве и российском обществе. Освобождение Херсона будет смертельным ударом, политически Путин не переживет его", - подчеркнул Пионтковский.
- В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины
- В России растет критика в адрес истеблишмента, которая впоследствии может перекинуться из руководства минобороны и генералов в руководителей Кремля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное