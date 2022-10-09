Путин вошел в ужасный конфликт с российской армией, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мало того, что эти несчастные мобилизованные люди не подготовлены, выяснилось, что для них нет ни снаряжения, ни оружия, ничего. Но и этого Путину показалось недостаточно. Четыре катастрофичные ошибки Путина - это мобилизация, аннексия, попытки ядерного шантажа, подрыв трубопровода. Путин вошел в ужасный конфликт с армией. Двое его псов, которых ненавидит вся армия - Пригожин и Кадыров говорят, что надо весь Генеральный штаб РФ босыми, с автоматами отправить как рядовых, кровью искупить свою неподготовленность и измену. А Путин в ответ делает Кадырова генерал-полковником и возвышает над всей армией", - подчеркнул Пионтковский.

Политолог отметил, что Путин в отчаянии совершает одну за другой грубейшие ошибки.

"Кадыров и Пригожин уже открыто нападают на Герасимова. Они говорят, что все так называемые преступления Лапина могли быть совершены только с ведома Герасимова. События развиваются как нельзя лучше для завершения конфликта в этом году, при таком количестве конфликтов в высшем политическом руководстве и российском обществе. Освобождение Херсона будет смертельным ударом, политически Путин не переживет его", - подчеркнул Пионтковский.

В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины

В России растет критика в адрес истеблишмента, которая впоследствии может перекинуться из руководства минобороны и генералов в руководителей Кремля.

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