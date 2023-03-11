Несмотря на то, что Москва в очередной раз пугает Украину и Запад ядерным оружием, Путин вогнал себя в патовую ситуацию. Хотя он до сих пор надеется, что США и Европа устанут от Украины и перестанут ей помогать, обстоятельства для российского диктатора совсем не такие, какими они ему почему-то представлялось из Кремля 24 февраля 2022 года.

Поскольку даже если гипотетически представить, что Украина, допустим, не сможет освободить сразу все оккупированные Российской Федерацией территории, то все равно окажется, что решение о вторжении было катастрофическим для России. Россия полностью превращается в страну-парию, в друзьях у которой разве что останутся Северная Корея, Иран, Эритрея и Китай.

Тогда бы оказалось, что РФ смогла "выиграть" разрушенную часть захваченной страны, на восстановление которой России необходимо потратить сотни миллиардов долларов, которых у нее просто нет. Кроме того, на оккупированной части Украины она получает население, ненавидящее захватчиков. И ей нужно будет опрокинуть большую часть армии для патрулирования захваченных украинских населенных пунктов.

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Россия выигрывает разрушенную экономику и отсутствие торговли с западными странами. Ездить граждане Российской Федерации после этого смогут только в Северную Корею, КНР или Иран. Санкции из Москвы никто не снимет, и они могут быть еще более усилены, а российская экономика, которая и сейчас фактически дышит на ладан, войдет в состояние окончательного коллапса

Но это далеко не все. Одновременно Россия выигрывает разрушенную экономику и отсутствие торговли с западными странами. Ездить граждане Российской Федерации после этого смогут только в Северную Корею, КНР или Иран. Санкции из Москвы никто не снимет, и они могут быть еще более усилены, а российская экономика, которая и сейчас фактически дышит на ладан, войдет в состояние окончательного коллапса.

Совершенно очевидно, что Путин сильно ошибся. Вопрос в том – насколько высоко он поднимет ставки в своих усилиях во избежание признания своей ошибки?

Сейчас Путин пытается сделать вид, что готов пойти ва-банк, не рассматривая даже стратегию выхода из разразившейся кровавой войны. И если он готов продолжать самоуничтожение России, то война может продолжаться, пока РФ окончательно не истощит свои ресурсы, и ее экономика больше уже не сможет финансировать путинскую агрессию.

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Похоже, что диктатор относится к психологическому типу лиц, которые не могут распознавать неэффективность и вредность своих действий, и делать из этого правильные выводы. Особенно тогда, когда российские финансовые резервы иссякают и даже более жесткий контроль над российской экономикой уже ничего изменить не сможет.

Диктатор относится к психологическому типу лиц, которые не могут распознавать неэффективность и вредность своих действий, и делать из этого правильные выводы. Особенно тогда, когда российские финансовые резервы иссякают, и даже более жесткий контроль над российской экономикой уже ничего изменить не сможет

У Москвы уже недостаточно резервов, чтобы продлить войну хотя бы еще на год. Даже тогда, когда она попытается прибегнуть к принудительным займам у своего населения, введет драконовский военный налог или попытается получить заем у Китая под залог территорий Дальнего Востока и Сибири. Хотя это превратило бы Российскую Федерацию полностью в вассальное государство КНР.

А поскольку Путин вряд ли готов выложить на продолжение своей войны 300 или 400 миллиардов долларов собственного состояния, которое он присвоил себе за более чем 20 лет своего президентства, то ожидаемо, что он может предпринять попытку выбить мечтаемые сотни миллиардов у своих олигархов. Но их нежелание из своего кармана финансировать продолжение военных действий, способное послужить детонатором силового отстранения его от власти.

Поскольку Путин вряд ли готов выложить на продолжение своей войны 300 или 400 миллиардов долларов собственного состояния, которое он присвоил себе за более чем 20 лет своего президентства, то ожидается, что он может предпринять попытку выбить желанные сотни миллиардов у своих олигархов. Но их нежелание из своего кармана финансировать продолжение военных действий, способное послужить детонатором силового отстранения его от власти

Не говоря уже о том, что большинство российских военных имеют целью не продолжать очевидно проигрышную для них войну, а вернуться домой. Вряд ли они желают продолжать воевать для того, чтобы Путин мог и дальше называть себя президентом Российской Федерации. Единственным выходом для них становится избегание дальнейшего пребывания в поле боя. Ни одно количество тактик, стратегий, планов, оружия, численности ничего не изменит. Поэтому россияне убегут с поля боя, при первой же возможности сделать это.

Обманчивые путинские геополитические фантазии после неудачных их реализаций показали, что нехватка элементарного интеллекта может привести к катастрофе того, кто не умеет просчитывать ситуацию хотя бы на несколько шагов вперед.

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Однако когда россияне наконец-то начнут понимать, что безумная война Путина убивает целое поколение их соотечественников, может оказаться слишком поздно. Но Путин есть Путин, он не может изменить себя. Его единственный интерес состоит в том, чтобы остаться живым и сохранить свою власть. И от него можно ожидать чего угодно, только чтобы он мог добиться этого результата. Россией веками руководили правители, презиравшие и ни во что не ставившие свой народ. И было бы очень странно, если бы узурпатор не поступал так же.

Путин есть Путин, он не может изменить себя. Его единственный интерес состоит в том, чтобы остаться живым и сохранить свою власть. И от него можно ожидать чего угодно, только чтобы он мог добиться этого результата. Россией веками руководили правители, презиравшие и ничто не ставившие свой народ. И было бы очень странно, если бы узурпатор не действовал так же

Он создал бандитское террористическое государство. Поэтому не удивляется, что коррупция и преступность разрушили эффективность и состоятельность российских институтов, среди которых и вооруженные силы. Они такие же прогнившие, как и любая другая ветвь власти в РФ.

Неудачная попытка силой сделать Украину частью России, а самих украинцев россиянами – забрасывая ее бомбами, убивая, истязая людей и уничтожая инфраструктуру, похожа на попытку заставить девушку полюбить и выйти за вас замуж, перед тем избив и изнасиловав ее.

В России ничего не изменилось с 1917 года. Ни их жестокость друг к другу, ни их отношение к Украине, ни мораль руководящих ими деспотов – будь то царь или такие террористы, как Ленин, Сталин или Путин. Если не избавиться от Путина и его подельников, то нужно снова поднять железный занавес, закрыть его и позволить России мариноваться в собственной ненависти, коррупции и дисфункции.

Разжигание войн, агрессия в отношении соседних народов и массовые убийства глубоко укоренены в ДНК московцев, и лучшей стратегией в отношении Российской Федерации должна стать полная изоляция их от остального мира, предоставив им возможность вечно гнить в своих выгребных ямах имперскости.

Агрессия в отношении соседних народов и массовые убийства глубоко укоренены в ДНК московцев, и лучшей стратегией в отношении Российской Федерации должна стать полная изоляция их от остального мира, предоставив им возможность вечно гноиться в своей выгребной яме имперскости.

Кроме газа, нефти и полезных ископаемых, Россия ничего не предлагает миру, кроме убийств, изнасилований, геноцида и яростного шовинизма, который маскируется под "культурное превосходство россиян" и якобы какую-то "отдельную цивилизацию". Газ, нефть и полезные ископаемые можно получить где угодно. И хотя они могут стоить дороже, лучше заплатить несколько большую цену, если это означает улучшение мира путем минимизации взаимодействия России с его цивилизованной частью.

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Путин поставил перед собой цель втянуть Украину в "черную дыру" адского имперского тоталитаризма. Что многократно увеличивает мотивацию украинцев бороться с московским нашествием, чтобы не быть поглощенным безнадежным будущим, которое запланировала нам Россия. Он вернул Украину и Европу обратно к ужасам прошлого века, создав проблемы для украинцев, которые, возможно, придется решать и следующему поколению.

Тиран ни за что не хочет отказываться от своих ревизионистских планов захвата Украины, однако в скором времени его будут поддерживать только часть силовиков и пропагандистская машина. И только на этом режиме долго удержаться не получится.

Недалеко уже то время, когда колоссальные потери живой силы в войне в Украине запустят в России цепную реакцию сначала неповиновения, а затем бунтов и восстаний. Но сейчас каждый убитый россиянин – россиянин, который больше не сможет убивать украинцев. Хотя каждый россиянин может отказаться от участия в "лотерее смерти", оставшись в своей стране.

Каждый убитый россиянин – это россиянин, который больше не сможет убивать украинцев. Хотя каждый россиянин может отказаться от участия в "лотерее смерти", оставшись в своей стране.

Путин в Украине зашел так далеко, что уже упустил шанс спокойно умереть в своей постели во сне. Финал этой войны для него вполне может стать тождественным финалу ливийского диктатора Муамара Каддафи, ведь неудачники мало кто любит. Очевидно, что он станет причиной не только своей собственной смерти, но и существования Российской Федерации в том ее виде, который мы сегодня знаем. Она просто развалится. Через год-два России уже не будет.

Ужасная российско-украинская война, порожденная взбалмошными планами одной полностью неадекватной персоны и ее одержимостью ложными взглядами на историю, а также желанием оставить в ней свой след, предсказуемо закончится поражением Москвы. Но если Кремль предпримет попытку войти в прямую конфронтацию с Америкой, НАТО и Европой, то там должны помнить, что Вторая мировая война оставила Германию в руинах, а Третья мировая сотрет Россию с лица Земли.

Россия ныряет с головой в небытие. А Путин останется в истории последним тираном ужасной политической системы, о которой так мечтал, которую создал, и которая, в итоге, исчезнет вместе с окончанием его неудачного долголетнего правления.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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