Об этом говорится в расследовании французского журнала Paris Match.

Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника федеральной службы охраны РФ в 2019 году от близких источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.

По данным журналистов, спецназ собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают в специальном чемодане в Россию.

Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы стула российского президента и узнать состояние его здоровья.

Отметим, в марте проект "Информационное сопротивление" информировал , что у Путина стало хуже с памятью и мышлением. Забывает элементарное.

2 июня издание Newsweek сообщало , что, согласно данным разведки США, Путин болен раком.

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