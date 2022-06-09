Французские журналисты провели расследование, почему Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком"
Российского президента Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в уборных в чемодан и забирает с собой в Россию
Об этом говорится в расследовании французского журнала Paris Match.
Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника федеральной службы охраны РФ в 2019 году от близких источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию.
Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.
По данным журналистов, спецназ собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают в специальном чемодане в Россию.
Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы стула российского президента и узнать состояние его здоровья.
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