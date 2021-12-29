Путин внес законопроект об упрощенном предоставлении гражданства РФ рожденным в СССР и их детям

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Следовательно, документом предлагается расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

"Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых других целях", - говорится в карточке законопроекта.

Согласно документу перечень требований при приобретении российского гражданства сокращается для более 20 категорий лиц, в том числе:

граждане бывшего СССР; их дети;

лица, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;

участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих за границей;

лица, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России), и другие категории претендентов на российское гражданство.

Напомним, 19 марта 2020 года Путин отменил для украинцев и белорусов экзамен по русскому языку на гражданство РФ.

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Также в документе предлагается предоставлять российское гражданство при изменении госграницы РФ (оптация)."Лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и сроки, установленные федеральным конституционным законом или международным договором Российской Федерации", - отмечается в законопроекте.В этот "упрощенный" список не входят инвесторы и квалифицированные специалисты, поэтому соответствующие положения действующего закона "не были нужны на практике".Кроме этого, законопроектом предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке, в частности: для ветеранов войны - граждан бывшего СССР; лиц, имеющих особые заслуги перед Россией; лиц, представляющих интерес для страны из-за своей профессии или квалификации."Об остальных категориях лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России", - говорится в законопроекте.