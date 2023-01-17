Путин внес законопроект об отмене договоров РФ с Советом Европы
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене международных договоров РФ с Советом Европы, среди которых и Конвенция о правах человека
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Международные договоры перестанут действовать в России 16 марта 2023 года. Отмечается, что речь идет о следующих договорах:
- Устав Совета Европы;
- Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы;
- Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;
- Европейская конвенция о борьбе с терроризмом;
- Европейскую хартию местного самоуправления;
- Европейская социальная хартия.
Президент РФ Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих.
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