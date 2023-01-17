Путин внес законопроект об отмене договоров РФ с Советом Европы

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Международные договоры перестанут действовать в России 16 марта 2023 года. Отмечается, что речь идет о следующих договорах:

Устав Совета Европы;

Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы;

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;

Европейская конвенция о борьбе с терроризмом;

Европейскую хартию местного самоуправления;

Европейская социальная хартия.

Президент РФ Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих.

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