Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Согласно "законопроектам", до 1 июня 2023 года на оккупированных территориях будут созданы "органы федеральной исполнительной власти", а любые вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.

В "законопроектах" также говорится, что оккупированные регионы сохранят свои нынешние названия, а граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на аннексированных территориях, могут получить гражданство РФ при подаче заявки и "принесении присяги гражданина России".

В течение 10 дней от "принятия в состав России" Путин назначит "временных руководителей" незаконных формирований.

2 октября 2022 года Конституционный трибунал РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины. В сообщении говорится, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако Конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский".

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