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Путин вместе с минобороны скрывают большие потери армии РФ под Угледаром, - ISW

14 февраля, 2023 вторник
07:44
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин продолжает публично поддерживать свое министерство обороны, поскольку российские войска продолжают нести катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

В программе государственного телеканала Путин намеренно похвалил Тихоокеанский и Северный флот на фоне широко опубликованных и значительных потерь механизированных частей 155-й бригады морской пехоты во время штурма Угледара.

В свою очередь минобороны России хранило молчание по поводу потерь страны в Угледаре, а комментарий Путина следовал за заявлением министра обороны России Сергея Шойгу от 7 февраля о том, что российские войска успешно развивают наступление.

"Путин, вероятно, намеренно удваивает крайне оптимистическое описание Угледарской линии фронта, чтобы поддержать версию о неминуемом и масштабном большом российском наступлении в Донецкой области", - отмечают аналитики.

Путин также, вероятно, воздерживается от поддержки критически настроенных блогеров, все чаще обвинявших минобороны России и военное командование в том, что они не научились на своих предыдущих ошибках во время проведения механизированных атак.

Однако комментарий Путина может также свидетельствовать о намерении усилить наступление на Угледар более мобилизованными силами или путем повторного введения в этот район оставшихся частей Северного флота, считают в Институте.

"Вряд ли российские военные используют мобилизованный персонал для замены поврежденных в боях подразделений, чтобы создать достаточный наступательный потенциал для широкомасштабного и быстрого механизированного наступления", – говорят эксперты.

Как говорится в отчете, участвовавшая в штурме города бригада на 80-90% укомплектована мобилизованными, поскольку российское военное командование постоянно пополняет российские части мобилизованными военнослужащими.

"То, что Россия продолжает полагаться на мобилизованных людей, которые не могли выполнять боевые задания, такие как идентификация и обнаружение минных полей, или не знали, что делать, наткнувшись на них во время штурма, указывает на то, что эти мобилизованные элементы не имеют необходимого боевого опыта, необходимого для постановки успешного механизированного наступления", – утверждают в ISW.

При этом эксперты добавляют, что Россия может перебросить дополнительные мобилизованные подразделения, способные вести надежные оборонительные операции или наступательные операции по истощению на линии фронта в Угледаре.

Россия
Владимир Путин
Донетчина
Военные новости
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