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Главная война с Россией Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки
Эксклюзив

Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки

31 мартa, 2022 четверг
09:04
война с Россией Николай Маломуж

Николай Маломуж отметил, что Путин будет искать варианты отступления

"Четко знаю, что Путин любой вариант захочет представить как победу, поэтому он навязывает Украине те позиции, которые подпадают под его "победу": отказ Украины от вступления в НАТО, демилитаризацию и т.д.", - сказал он в эфире Espreso TV.

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Маломуж добавил, что непрерывные обстрелы и продолжающаяся истерия в российских масс-медиа вокруг поддержки Путина - это полностью подготовленная операция на время переговоров.
"Кремль уже нащупывает, какой выход мы воспримем, и что в то же время будет воспринято россией как победа. Кроме того, Путина будет давить не только отпор ВСУ, а консолидированная и четкая позиция лидеров Запада по отношению к Украине. Это должны быть не просто слова, а общие действия этих лидеров", – сказал он.

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Маломуж подчеркнул: "Некоторые говорят, что все уже завершается, однако это не так: впереди решающая фаза. Предполагаю, что неделю-две будет идти переговорный процесс, будет отрабатываться переговорный механизм. При положительном сценарии до месяца времени мы должны были бы выйти на мирное соглашение".

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