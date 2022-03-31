Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки

"Четко знаю, что Путин любой вариант захочет представить как победу, поэтому он навязывает Украине те позиции, которые подпадают под его "победу": отказ Украины от вступления в НАТО, демилитаризацию и т.д.", - сказал он в эфире Espreso TV.



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Маломуж добавил, что непрерывные обстрелы и продолжающаяся истерия в российских масс-медиа вокруг поддержки Путина - это полностью подготовленная операция на время переговоров.

"Кремль уже нащупывает, какой выход мы воспримем, и что в то же время будет воспринято россией как победа. Кроме того, Путина будет давить не только отпор ВСУ, а консолидированная и четкая позиция лидеров Запада по отношению к Украине. Это должны быть не просто слова, а общие действия этих лидеров", – сказал он.



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Маломуж подчеркнул: "Некоторые говорят, что все уже завершается, однако это не так: впереди решающая фаза. Предполагаю, что неделю-две будет идти переговорный процесс, будет отрабатываться переговорный механизм. При положительном сценарии до месяца времени мы должны были бы выйти на мирное соглашение".



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