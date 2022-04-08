Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, - Минобороны США

Об этом пишет Defence News .



Ллойд Остин отметил, что Владимир Путин думал, что сможет быстро захватить Киев, но ошибся.



"Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий захватить столицу и теперь сосредоточен на Юге и Востоке", - подчеркнул министр.



Он добавил, что Пентагон сосредоточен на том, чтобы продолжить вооружать украинских военных, когда развернется следующий этап войны.



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