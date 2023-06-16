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Путин верит во вранье своих военных об уничтоженных в Украине ЗРК Patriot, - дипломат Чалый

16 июня, 2023 пятница
21:02
Война с Россией

Дипломат Валерий Чалый считает, что окружение Путина продолжает предоставлять ему ложную информацию о ситуации на фронтах

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В последнее время заявления Путина очень изменились. Уже нет такого, как было когда-то, но есть намерение дальше показывать, что они могут достичь каких-то чрезвычайных целей. Что касается заявлений Путина об уничтожении ЗРК Patriot, то вероятно он и дальше пытается пользоваться ложью и пропагандой. Хотя он пытался в последнее время этого избегать или еще хуже, если ему так докладывают, то есть верит во вранье своих военных о многих уничтоженных ЗРК Patriot в Украине, что напоминает историю об уничтожении танков Leopard, о котором заявляли россияне, а потом оказалось, что они уничтожили обычные комбайны", – объяснил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что окружение Путина продолжает предоставлять ему ложную информацию о ситуации на фронтах.

"Я предполагаю, что Путину продолжает врать его же окружение, чтобы накачивать его болезненное эго. Это все нужно, чтобы он продолжал эту войну. Другие его заявления о том, что они могут ударить по любому объекту, ничего не стоят. Мы это все уже пережили. Мы знаем, что они очень хорошо могут бить по детским садам, больницам, школам и гражданским домам", - добавил он.

Patriot в Украине

Сейчас Украина имеет две системы ПВО Patriot: одну передали США, а другую – Германия совместно с Нидерландами.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

16 мая Россия совершила массированную атаку на Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. Система Patriot сбила все 6 "кинжалов", которые оккупанты направили на столицу Украины.

Британская разведка отметила, что уязвимость "кинжалов" стала неожиданностью для РФ, ведь оккупанты позиционировали их как оружие, которое невозможно поразить ни одной системой ПВО.

По данным WSJ, Украина до конца 2024 года, вероятно, получит еще пять систем Patriot.

Россия
Владимир Путин
военные силы Украины
оккупированные территории
Контрнаступление ЗСУ
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