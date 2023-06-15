Путин верит в смерть Залужного
Путин на встрече с их "военкорами", кроме остального бреда, еще и ляпнул о Залужном: "информация есть, что он погиб, но надо проверять"
При этом Путин это говорил совсем серьезно, с уверенностью в своих данных. Следовательно, он действительно находится если не в информационном вакууме, то в жестко контролируемой среде: информация до него доходит далеко не вся и не сразу.
Скажем, фейк по Залужному Россия запустила недели три назад, и тогда же этот фейк был опровергнут. А Путину пока только доложили первую половину - о "возможной гибели".
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Итак, временной лаг информирования Путина составляет около трех недель.
В этот период информацию пересеивают, корректируют, форматируют в пользу тех или иных групп. Но Путин при этом абсолютно уверен в точности и полноте информации и лояльности своих источников.
Это действительно очень неплохая для нас ситуация. Сами подумайте: о какой гипотетической победе России может идти речь, если ее главнокомандующий (который жестко подчеркивает, что все важные решения по войне принимает только он и никто другой) получает кастрированную и подправленную информацию через три недели после происшествия.
Оперативность уровня "сцарь", как говорится.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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