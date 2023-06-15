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OPINION

Путин верит в смерть Залужного

Алексей Голобуцкий
15 июня, 2023 четверг
10:01
Мнение

Путин на встрече с их "военкорами", кроме остального бреда, еще и ляпнул о Залужном: "информация есть, что он погиб, но надо проверять"

При этом Путин это говорил совсем серьезно, с уверенностью в своих данных. Следовательно, он действительно находится если не в информационном вакууме, то в жестко контролируемой среде: информация до него доходит далеко не вся и не сразу.

Скажем, фейк по Залужному Россия запустила недели три назад, и тогда же этот фейк был опровергнут. А Путину пока только доложили первую половину - о "возможной гибели".

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Итак, временной лаг информирования Путина составляет около трех недель.

В этот период информацию пересеивают, корректируют, форматируют в пользу тех или иных групп. Но Путин при этом абсолютно уверен в точности и полноте информации и лояльности своих источников.

Это действительно очень неплохая для нас ситуация. Сами подумайте: о какой гипотетической победе России может идти речь, если ее главнокомандующий (который жестко подчеркивает, что все важные решения по войне принимает только он и никто другой) получает кастрированную и подправленную информацию через три недели после происшествия.

Оперативность уровня "сцарь", как говорится.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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Война с Россией
пропаганда
Валерий Залужный
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