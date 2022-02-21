Путин в указе о признании "Л/ДНР" поручил Вооруженным силам РФ "обеспечить мир" на территориях ОРДЛО
Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира"
Об этом идет речь в указах Путина о признании "Л/ДНР", передает Еспресо.TV.
Там написано, что из-за обращения главарей Министерству обороны РФ поручено обеспечить вооруженным силам выполнение "функций по обеспечению мира".
Также МИД РФ поручено провести переговоры по подготовке проекта соглашения "о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи".
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
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