Путин в указе о признании "Л/ДНР" поручил Вооруженным силам РФ "обеспечить мир" на территориях ОРДЛО

Об этом идет речь в указах Путина о признании "Л/ДНР", передает Еспресо.TV.



Там написано, что из-за обращения главарей Министерству обороны РФ поручено обеспечить вооруженным силам выполнение "функций по обеспечению мира".



Также МИД РФ поручено провести переговоры по подготовке проекта соглашения "о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи".











Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.