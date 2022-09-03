Путин в тупике из-за дефицита личного состава армии РФ, - Марк Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Самая тяжелая проблема российской армии в личном составе. Во-первых, потому что потери сумасшедшие, а если гигантские потери, то совершенно очевидно, что их надо чем-то перекрывать. Это же не потери тысячи людей, ведь речь идет о десятках тысяч. Это еще одно свидетельство того, что народ, несмотря на всю поддержку и ватные возгласы, лично воевать не хочет. Ведь это одно дело наблюдать со стороны, как гибнут другие, превращаясь в пепел, а здесь самому идти", - отметил российский оппозиционер.



Марк Фейгин отметил, что много подтверждений дефицита в личном составе российской армии, потому что известно, что берут всех подряд по возрасту, по навыкам, по другим критериям, а также зэков. Или же 3-й корпус с неподготовленным личным составом, сформировавшийся в Мулино Нижегородской области, который уже перемещен на территорию боевых действий на Восток и Юг Украины.

Также важно сказать, что эффективно работает западное вооружение, доказывая свое преимущество и эффективность по сравнению с российским. Поэтому и утилизация идет быстрее и эффективнее. Я думаю, что Путин сейчас находится в тупике из-за этого. Какой у него резерв? Сколько еще он может вести войну? Год, два или десять, двадцать? Сами цифры эти пугают, потому что чем дальше, тем больше возникает различных последствий из-за такой продолжительности. решений и сами являются и коррупционерами, и бенефициарами этой системы на разных уровнях, для них это болезненно", - отметил Фейгин.

2 сентября Генштаб ВСУ назвал потери России в Украине за время полномасштабной войны: около 48,7 тыс. оккупантов, 2009 танков, 4366 бронемашин и 853 беспилотника

3 сентября военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что 3-й армейский корпус армии РФ укомплектован на две трети от штатного состава

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