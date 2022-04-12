Путин в разговоре с канцлером Австрии сказал, что "было бы лучше, если бы война скорее закончилась"
Президент РФ высказал такой тезис, но непонятно, какое содержание Путин вложил в эти слова.
Об этом Карл Негаммер сообщил после переговоров с Путиным, передает NYT.
"Было бы лучше, если бы она" – война – "скорее закончилась", – цитируя Путина, отметил канцлер.
Негаммер сказал, что содержание этих слов было неясно, поскольку они могли или сигнализировать о том, что Путин готов к мирным переговорам или что он мог готовить скорейшее и жестокое нападение на Донбасс.
Канцлер отметил, что "у нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно… Вот почему я считаю, что столь важно постоянно сталкивать его с фактами войны".
- Напомним, канцлер 9 апреля посетил Украину, а уже 11 апреля уехал на встречу с Путиным. Их разговор длился около 1,5 часов и после завершения не имел традиционного выхода к журналистам.
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