Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории"

Об этом сообщает пресс-служба Кремля .



"Джозеф Байден акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижения российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. Владимир Путин в ответ отмподчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - говорится в сообщении.



В Кремле отметили, что Путин потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".



Кроме того, Путин обвинил США в ухудшении отношений с РФ из-за высылки российских дипломатов, которая происходила на фоне агрессии РФ против Украины и шпионских скандалов. Глава РФ также предложил "обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий".



"Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что все это - следствие линии американских властей, которая еще пять лет назад начала практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", - сообщили в Кремле.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.