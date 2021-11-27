Путин в патовой ситуации. У агрессора один выбор – идти вперед: атаковать Украину или оккупировать Беларусь, - Глен Грант
Президент страны-агрессора России Владимир Путин находится в патовой ситуации, из которой выход один – идти вперед
Об этом заявил военный эксперт, полковник армии Великобритании Глен Грант в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отрезает все возможности дальнейшего продвижения переговоров в Минском формате. Не заметно также, что Запад готов идти на компромиссы. Украина тоже не пойдет на компромисс. Президент страны-агрессора России Путин ясно выразился, что НАТО переходит красные линии в Черном море и на Донбассе. А также предоставляя оружие и оборудование Украине. Так что тут патовая ситуация. Путин в какой-то степени застрял. Если США не пойдут на компромисс, не отступят, то у Путина один выбор – идти вперед. А если Путин пойдет вперед - это означает нападение на Украину в том или ином виде или что-то подобное”, - отметил Грант.
Вместе с тем военный эксперт добавил, что невозможно предусмотреть следующий шаг Путина. Это может быть просто переброска российских войск на Донбасс и окончательный его захват.
“Так же от Путина можно ожидать переброски российских войск на территорию Беларуси и полную ее оккупацию. А это выход Путина во фланг Украины, Балтийских стран и жесткая конфронтация с Польшей. Ситуация с мигрантами выглядит как попытка разъединить Европу, но это не сработало. Польша точно ничего не будет делать, а Европа и Америка все больше склоняются к поддержке Польши. Эстония, Латвия и Литва полностью поддерживают Польшу, потому что не хотят, чтобы мигрантов направили к ним. Недавно были разговоры о том, что Россия может начать направлять мигрантов через Донбасс. Но нет уверенности, что мигранты захотят попасть в страну, не являющуюся членом ЕС”, - заметил полковник армии Великобритании Глен Грант.
- Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что сообщение об угрозе эскалации между Россией и Украиной – это "информационная война, направленная на внутреннюю аудиторию России".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к войне с Российской Федерацией.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.
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