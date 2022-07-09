Оппозиционер поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Методичность и неотступность российской верхушки свидетельствует о понимании, что им назад нельзя. Для них ситуация - патовая, безысходная. Ведь отступить или проиграть - будет означать, по меньшей мере, политическую смерть. Потому что война перевернется внутрь России, поскольку не того от них ждут. Когда они начинали, так что эти риски не оценили. Москве недостаточно для демонстрации победы исключительно захвата Лисичанска или Северодонецка", - отметил Фейгин.

Политик добавил, что французы изложили разговоры президента Макрона и Путина для того, чтобы показать истинное лицо агрессора.

"Если почитать разговор Путина с Макроном от 20 февраля 2022 г., то там все переполнено тем, мол "буквально через неделю я буду с тобой по-другому разговаривать, уже из Киева". На тот момент Путин еще не знал, что это фиаско под Киевом повлияет на все дальнейшее течение событий. Я понимаю, почему французская сторона продемонстрировала этот разговор. Им нужно было показать: "Вы видите с кем мы имеем дело? Почему вы упрекаете нас сотней часов, в течение которой мы с ним общаемся? А вы попробуйте с ним поговорить хоть минуту. Он в хоккей пошел играть! Ему говорят "отведи войска", а он в хоккей пошел играть", - им нужно было оправдаться и показать этого людоеда", - заметил Марк Фейгин.

8 июля журналист Виталий Портников выразил мнение, что главной политической целью президента страны-агрессорки Российской Федерации Владимира Путина является возобновление Советского союза .

В тот же день посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не уйдет с юга Украины в случае полной оккупации Донбасса.

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