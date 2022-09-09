Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат и экс-посол Украины в России Владимир Ельченко.

"Я думаю, что состояние политического здоровья Путина очень плохое. Это видно по картинке. Он в отчаянии. Это однозначно: нет в его выступлениях того огонька, который раньше был. Я чувствую, что он не знает, что говорить, как говорить и о чем говорить. Он выглядит очень неуверенным, я таким его не помню. Я присутствовал на десятках переговоров - это всегда был некий российский царь", - рассказал он.

По мнению Ельченко, этой уверенности у Путина теперь нет.

"Даже на кадрах с учений с Шойгу и Герасимовым было видно, что вся эта троица чувствует себя очень неуверенно. Это результат той авантюры, которую они развязали. Они сами не знают, как из нее выйти. Сигнал постпреда РФ в ООН о готовности к переговорам - они уже понимают, что на поле боя они ничего не добьются. Им нужна какая-то пауза", - сказал дипломат.

Он отметил, что Украине не следует думать, что она пойдет нам на пользу.

"Пауза нужна им, чтобы перегруппироваться, собрать снова силы, провести какую-то мобилизацию и делать то, что они задумали. А мы прекрасно знаем, что эта задумка - это полное уничтожение Украины, что бы они ни говорили", - подытожил Ельченко.