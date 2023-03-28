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"Путин в отчаянии из-за ожиданий украинского контрнаступления": эксочельник МИД Литвы о ядерном шантаже РФ

28 мартa, 2023 вторник
05:36
война с Россией

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Путин прибег к ядерному запугиванию от отчаяния из-за ожиданий украинского контрнаступления

Такое мнение дипломат высказал в Твиттере.

"Путин в отчаянии из-за ожиданий украинского контрнаступления. Восстановление бряцания ядерным оружием доказывает лишь то, что в арсенале запугивания больше ничего не осталось", - отметил бывший глава МИД Литвы.

Линкявичюс добавил, что Путин будет блефовать в расчете, что кто-то испугается. "Но никто уже не боится", – констатировал дипломат.

  • Напомним, на этой неделе Совбез ООН обсудит угрозы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси.
  • Накануне Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия и разместят его на территории соседнего государства.
Владимир Путин
Литва
ядерное оружие
наступление ВСУ
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