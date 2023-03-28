Такое мнение дипломат высказал в Твиттере.

"Путин в отчаянии из-за ожиданий украинского контрнаступления. Восстановление бряцания ядерным оружием доказывает лишь то, что в арсенале запугивания больше ничего не осталось", - отметил бывший глава МИД Литвы.

Линкявичюс добавил, что Путин будет блефовать в расчете, что кто-то испугается. "Но никто уже не боится", – констатировал дипломат.