"Путин в отчаянии из-за ожиданий украинского контрнаступления": эксочельник МИД Литвы о ядерном шантаже РФ
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Путин прибег к ядерному запугиванию от отчаяния из-за ожиданий украинского контрнаступления
Такое мнение дипломат высказал в Твиттере.
"Путин в отчаянии из-за ожиданий украинского контрнаступления. Восстановление бряцания ядерным оружием доказывает лишь то, что в арсенале запугивания больше ничего не осталось", - отметил бывший глава МИД Литвы.
Линкявичюс добавил, что Путин будет блефовать в расчете, что кто-то испугается. "Но никто уже не боится", – констатировал дипломат.
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