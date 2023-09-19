Путин в октябре поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
Во вторник, 19 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Россия рассчитывает на "основательные" переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине.
"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", - сказал Патрушев.
- Накануне министр иностранных дел Китая Ван Е встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и пообещал усилить "стратегическую координацию" Пекина с Москвой, поскольку обе страны закладывают основу для встречи своих лидеров в Китае в следующем месяце.
- Министры иностранных дел стран G7 встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН и призвали Китай давить на РФ, чтобы она прекратила агрессию в Украине.
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