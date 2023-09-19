Путин в октябре поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Россия рассчитывает на "основательные" переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь", - сказал Патрушев.