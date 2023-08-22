Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"

Об этом президент РФ заявил в видеообращении к участникам саммита БРИКС в ЮАР, сообщает "Коммерсант" .

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этого так называемого соглашения и будем готовы вернуться к нему, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - сказал Путин.

Он заверил, что Россия вроде бы способна заменить украинское зерно на мировом рынке.

"Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в этом году снова ожидается отличный урожай",— отметил Путин.

19 июля российский диктатор заявил , что для возвращения России к "зерновому соглашению" должны быть убраны все препятствия для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР с 22 по 24 августа. Президент РФ решил принять участие в нем дистанционно.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое зерно без Украины.

22 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует посетить Россию , где обсудит с Владимиром Путиным "зерновое соглашение".