Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"

Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"

22 августа, 2023 вторник
21:04
Мир

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к "зерновому соглашению", в случае выполнения его требований

Об этом президент РФ заявил в видеообращении к участникам саммита БРИКС в ЮАР, сообщает "Коммерсант" .

"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этого так называемого соглашения и будем готовы вернуться к нему, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - сказал Путин.

Он заверил, что Россия вроде бы способна заменить украинское зерно на мировом рынке.

"Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в этом году снова ожидается отличный урожай",— отметил Путин.

19 июля российский диктатор заявил , что для возвращения России к "зерновому соглашению" должны быть убраны все препятствия для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений.

Саммит БРИКС проходит в ЮАР с 22 по 24 августа. Президент РФ решил принять участие в нем дистанционно.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар готовят новое зерно без Украины.

22 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует посетить Россию , где обсудит с Владимиром Путиным "зерновое соглашение".

Владимир Путин
зерно
Война с Россией
Чорное море
Читайте также:
21 августа, 2023 понедельник
В Укрэнерго рассказали, почему нельзя скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов
ЗСУ
21 августа, 2023 понедельник
В Украине могут создать военную полицию: чем будет заниматься
Елла Лібанова
21 августа, 2023 понедельник
Даже через 10 лет Украина будет бедной страной, - академик Элла Либанова
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.48
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
22:12
Эксклюзив
Николай Маломуж
Генерал Маломуж рассказал, кто стоит за диверсиями на стратегических объектах РФ
21:50
В Белом доме отреагировали на публикации, что война в Украине зашла в "тупик"
21:34
Аналитика
Сергей Згурец
Контроль над Роботиным и Новопрокоповкой, прохождение основной линии обороны врага открывают путь в Токмак. Колонка Сергея Згурца
21:28
Эксклюзив
на фото: Андрей Ильенко
Проверить всех с "белыми" билетами с 2014 года: нацгвардеец Ильенко об обысках в ВЛК и военкоматах
20:25
Ребров изменил состав сборной Украины перед матчами с Англией и Италией
20:22
Эксклюзив
Надо требовать от государства вкладываться в эту войну и думать о следующих шагах, – Люба Шипович
20:17
Исследование: более 88% опрошенных украинцев гордятся своим гражданством, 69% считают распад СССР положительным событием
20:05
ВСУ поразили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк", - Генштаб
20:05
OPINION
Почему Трампу не стоит шутить
20:00
Обзор
Победные новости 545-го дня войны: ВСУ прорвали многоэшелонную линию обороны окупантов на Запорожье и первая партия ракет SCALP уже в Украине
19:47
Россия затапливает паромы ради защиты Крымского моста, - ГУР
19:42
Процесс происходит: президент Польши подтвердил перемещение ядерного оружия из РФ в Беларусь
19:39
Обновлено
Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - российские СМИ
19:29
Эксклюзив
"Цена – огромная, но свобода – не бесплатна. У нас нет другого выхода", – командир роты 47 ОМБр Александр Ширшин. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:19
Как будут учиться школьники в Киеве: даты каникул, аттестации и компенсаторных занятий
19:08
Эксклюзив
В Запорожском горсовете сообщили, что за минувшие сутки россияне 96 раз обстреляли область
19:01
В Украине упростили получение статуса участника боевых действий
18:40
РФ обстреляла Николаевку на Херсонщине, пострадал мирный житель
18:38
Эксклюзив
Если российские дроны полетят роями по 20 "шахедов" одновременно, наша ПВО не справится, – Люба Шипович
18:30
Умер итальянский певец Тото Кутуньо
18:12
"Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм минометных выстрелов с двумя странами НАТО
18:09
РФ заминировала в Украине территорию, размером с Западную Германию: мы поможем ее очистить, - Бербок
18:03
OPINION
О мотивах западных политиков в украинской войне
18:02
Прекурсоры на 50 млн грн и оружие: в Киевской области разоблачили группу наркодельцов
18:00
Оскар
В Украине стартовал отбор фильмов для номинирования на премию "Оскар"
17:43
кофе
Кофеин может снижать жировую массу тела и предотвращать развитие диабета
17:42
Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами для населения в новом отопительном сезоне
17:35
Обманула 500 семей: в Николаевской области задержали мошенницу, которая обещала найти информацию о пленных
17:34
Скандал на форуме ветеранов: представительницу оппозиции Ирину Никорак, занимающуюся вопросами военных и ветеранов, не пустили в зал
17:26
Обновлено
В Украине провели более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВЛК
17:22
Украина получила первую партию ракет SCALP, в дальнейшем они будут поступать в неплохом ритме, - посол во Франции
17:09
Оккупанты на Донетчине "приговорили" пленного азовца к 20 годам заключения
17:08
Проверка диссертации главы МОН Лисового на плагиат: суд открыл дело против Нацагентства по качеству высшего образования
17:08
Летает до 24 часов: Иран представил усовершенствованную версию ударного дрона Mohajer-10
16:56
Чернигов
В Черниговской области временно запретили проводить массовые мероприятия
16:54
Украина защищает себя в рамках международного права, - Бербок об ударах дронов по объектам в РФ
16:51
Первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании
16:43
Хорватия предоставит Украине пакет военной помощи на 30€ млн
16:32
Эксклюзив
Ту-22М3
"Необратимые потери": в Defense Express назвали приблизительное количество ракетоносцев Ту-22, которые еще остались в РФ
16:32
Резников: каждый украинец, видя ветерана, должен понимать, что этот человек выиграл для него время
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV