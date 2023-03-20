Об этом и не только мировые СМИ писали 20 марта:

The New York Times

Мир следит за встречей Путина и Си. Китайские официальные лица сформулировали эту встречу частично как миссию по содействию конструктивным переговорам между Россией и Украиной, хотя американские официальные лица скептически относятся к недавним усилиям китайского лидера стать глобальным миротворцем, пишет издание. В NYT задают вопрос, союзники ли Россия и Китай. Формально нет, однако их отношения сейчас усугубляются, подпитываясь общей целью – ослабить американские власти и влияние.

Еще один материал издание посвящает циничным посещениям Путиным Мариуполя, уничтоженного российскими войсками. Эта поездка стала первой поездкой российского лидера на территорию, захваченную его войсками с момента полномасштабного вторжения в Украину, и состоялась вскоре после того, как международный суд выдал ордер на его арест за военные преступления, подчеркивают в NYT. "Преступник всегда возвращается на место преступления", – цитирует медиа Михаила Подоляка. В Кремле сказали, что Путин прилетел на вертолете в аэропорт Мариуполя, объехал несколько районов, пообщался с жителями и осмотрел места отстраивания.

NYT освещает визит Си в Москву. В ходе встречи Си Цзиньпин назвал две страны "добрыми соседями и надежными партнерами". Во время фотографирования перед началом частной встречи Путин заявил, что Китай занимает "справедливую и сбалансированную позицию по большинству международных проблем" и что обсудит китайские предложения мирных переговоров по урегулированию войны в Украине, которые Киев и его западные союзники отвергли. Как подчеркивает издание, перед визитом китайского лидера Путин пытался создать видимость того, что он контролирует ситуацию: для этого посетил оккупированные Крым и Мариуполь.

The Washington Post

Администрация Байдена одобрила выделение дополнительных $350 млн на вооружение и снаряжение для Украины. Финансы будут направлены, в частности, на различные боеприпасы, оборудование для разминирования и речные патрульные катера. Этот пакет увеличивает общую сумму помощи в сфере безопасности, которую администрация Байдена предоставила Украине, до более чем 32 миллиардов долларов. Он также включает в себя боеприпасы для артиллерийских ракетных систем, 155-мм гаубические снаряды, 81-мм и 60-мм минометы, гранатометы и боеприпасы для подрыва, а также оборудование для расчистки заграждений на поле боя.

Между тем, ЕС согласился прислать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов. 18 стран предоставят Украине 155-мм артиллерийские снаряды в течение следующих двух лет и разные типы боеприпасов в течение следующих семи лет.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал визит Си в Москву. Он заявил, что этот визит свидетельствует о нежелании привлечь Россию к ответственности за зверства, совершенные в Украине. "И вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать эти преступления", - цитирует Блинкена WP.

Издание также пишет о самой встрече в Москве. Цитируя Путина, издание пишет о его похвале китайскому коллеге. Он отметил "колоссальный скачок вперед в развитии Китая. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немного завидуем вам".

The Guardian

Издание также акцентирует внимание на решении ЕС о поставках снарядов Украине, цитируя министра обороны Эстонии: "Безусловно, есть еще много, много деталей, которые нужно решить, но для меня самое важное, что мы завершили эти переговоры, и это показывает мне одно: если есть желание , то есть путь».

После приговора для Путина прокурор МУС заявил , что миру потребуется "выдержка", чтобы добиться справедливости для Украины.

Тем временем США предупреждают , что миру не стоит верить обманчивым мирным предложениям Си, поскольку китайский лидер встретился с "дорогим другом" Путиным. Издание цитирует Блинкена, подчеркивающего: "Мир не должен быть обманутым ни одним тактическим шагом России, поддержанным Китаем или какой-либо другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях".

Politico

Издание публикует мнение, что будущее европейской оборонной промышленности зависит от скорой победы Украины. Ускорение поставок оружия в Украину может косвенно поддержать европейскую оборонную промышленность. Ведь чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше вероятность того, что европейские правительства будут и дальше истощать свои арсеналы в поддержку Киева. Но если Украина одержит скорую победу над Россией, европейским вооруженным силам потребуется меньше срочных закупок для пополнения арсеналов.

Главный следственный орган России объявил , что возбудил "уголовное" дело против прокурора и судей МУС. А бывший президент России Дмитрий Медведев ранее угрожал нанести ракетные удары по суду в Гааге. Сотрудников суда также подозревают в "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью усложнения международных отношений". Москва ранее заявляла, что не признает полномочия МУС.

CNN

Медиа также пишет о визите Путина в Мариуполь, называя его "актом неповиновения", продемонстрированным после решения МУС. Кремль настаивает на том, что визит был "спонтанным". Неизвестно, когда он состоялся, хотя в субботу Путин посетил Крым, чтобы отметить девятую годовщину его аннексии.

Переговоры Си и Путина в Москве продолжались сегодня более 4,5 часа. Как заявил Си, Россия и Китай имеют "схожие цели", он также выразил поддержку Путину в его переизбрании. Кроме того Си Цзиньпин заявил, что Китай "высоко ценит" китайско-российские связи и что обе страны могут сотрудничать для достижения своих целей развития.

Вместе с тем, США обеспокоены тем, что Китай поддержит перемирие, которое позволит оставить российские войска в Украине, Соединенные Штаты надеются, что лидер Китая Си Цзиньпин во время встреч с президентом России Владимиром Путиным выступит за урегулирование войны в Украине, которое предполагает полный вывод российских войск. Джон Кирби призвал Си "отстаивать именно этот важный ключевой момент, который должен включать вывод "российских войск с территории Украины" в соответствии с Уставом ООН".

Между тем представитель украинской разведки заявил , что пока нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию.

BBC

Издание также акцентирует на встрече китайского лидера и Путина в Москве, в частности, на их идее обсудить план завершения войны в Украине. В то же время США предупредили, что мирный план может быть "тактикой затягивания времени". Издание отмечает, что в китайском плане речь не идет о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины, на чем настаивала Украина как на предпосылке для любых переговоров.

Gazeta Wyborcza

Польское медиа посвящает материал Бахмуту, отмечая, что Киев готовится к контрнаступлению. На подконтрольной Украине дороге, ведущей в Бахмут, наблюдается постоянное движение людей и военной техники. В город двигаются колонны тяжелой техники. Между тем, Зеленский каждый вечер отмечает, что Бахмут крайне необходимо удержать.

Не обходит стороной "Избирательская" и ракетные угрозы России, произнесенные после решения МУС. Россия угрожает разбомбить Гаагский трибунал или заключить в тюрьму его судей и главного прокурора, подчеркивают в издании, решение МУС вызвало ярость среди российской элиты.

Визит Си в Москву СМИ очерчивает как "визит старого доброго друга": политики не жалели теплых слов в адрес друг друга, но не брали на себя никаких конкретных обязательств. Также глава КНР заявил, что его страна готова "поддерживать мировой порядок, основанный на международном праве".