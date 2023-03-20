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OPINION

Путин в Мариуполе: что хотели сказать россияне

20 мартa, 2023 понедельник
10:06
Мнение Ростислав Павленко

Сообщения рашистских пропагандистов о появлении Путина в оккупированном Мариуполе являются интересной иллюстрацией к мышлению агрессоров

Мол, пусть комиссия ООН и Международный уголовный суд как себе хотят, а мы своего фюреришку демонстративно покатаем по местам преступлений. Еще и театр осмотрит, осквернит память невинно убиенных.

В Западном мире язык символов очень важен. И подобными действиями Путин уничтожил сомнения у тех, кто еще сомневается, чем и как должна закончиться война. Так что ждем новостей и о помощи Украине, и экономических ударах по России.

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А пока действуют уже введенные санкции:

1. Российский экспорт нефти перешел на флот танкеров с непонятной формой собственности и неадекватной страховкой, что вызывает опасения способности реагировать на потенциальные катастрофы.

Поэтому ко всем преступлениям рашистов вскоре прибавятся и экологические.

В Западном мире язык символов очень важен. И подобными действиями Путин уничтожил сомнения у тех, кто еще сомневается, чем и как должна закончиться война. Так что ждем новостей и о помощи Украине, и экономических ударах по России

2. В 2022 году 75% предприятий столкнулись с проблемами из-за отказа иностранных контрагентов от поставок в Россию, 43% пострадали из-за проблем с логистикой, 31% испытывали трудности с трансграничными платежами.

"Импортозамещение" в России проваливается.

3. Рекордно дорогостоящая реконструкция БАМа и Транссиба, задерживающаяся на несколько лет, привела к нехватке пропускной способности транспортных путей в восточном направлении.

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4. По состоянию на 1 февраля 2023 года, на руках у российских домохозяйств было 7,33 трлн руб. наличных в иностранной валюте, или $105,4 млрд.

Это рекордный объем с 2018 года, за все время доступной статистики.

5. С 1 июля по 1 декабря 2022 г. объем валютной наличности у домохозяйств в России вырос на $4,3 млрд против $1,3 млрд, отраженных в старой статистике.

Не верят россияне в перспективы своей страны и ее рубля.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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