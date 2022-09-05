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Главная война с Россией Путин в ловушке: он стал заложником географии и HIMARS на Юге Украины, - политолог-международник Воля
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Путин в ловушке: он стал заложником географии и HIMARS на Юге Украины, - политолог-международник Воля

5 сентября, 2022 понедельник
16:25
война с Россией

Политолог-международник Владимир Воля считает, что Путину остается либо держаться за Херсонское направление и проиграть со временем, либо выйти и тоже проиграть

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на правобережье Херсона выглядит для России как историческая ловушка. В этой части Украины Путин оказался заложником географии и HIMARS. Он из этой ловушки уже не может выскочить, он ухватился за этот регион и ему остается либо держаться и проиграть со временем, либо выйти и тоже проиграть. Для России началось постепенное начало обвала правобережной российской группировки войск", - подчеркнул Воля.

По словам политолога, освобождение Высокополья – это знаковое событие.

"С падением российской обороны в Высокополье начинается отодвигание линии фронта с Севера на Юг, от Кривого Рога в сторону Каховки. Россия из этой ловушки уже вырваться не может. Ловушка заключается в том, что война Путина против Украины является исторической ловушкой, а в этой войне именно Херсонский плацдарм стал ловушкой военной, которая определит состояние всей военной кампании. Именно Херсонский плацдарм внесет наибольший вклад в деморализацию российской армии", - подчеркнул Воля.

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