Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN.

Российский диктатор может принять участие в открытии первой построенной Росатомом атомной электростанции "Аккую".

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС, - ред.) или он может посетить церемонию в режиме онлайн", - сказал Эрдоган.

Турция не ратифицировала Римский устав, поэтому не признает решение Международного уголовного суда. Даже в случае визита Путина правоохранители страны не будут обязаны выполнять решение МКС, чтобы арестовать президента РФ.