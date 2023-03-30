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Путин в конце апреля может посетить Турцию

30 мартa, 2023 четверг
05:23
Мир Путин Эрдоган

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля для участия в открытии атомной электростанции, которую строил Росатом

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN.

Российский диктатор может принять участие в открытии первой построенной Росатомом атомной электростанции "Аккую".

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС, - ред.) или он может посетить церемонию в режиме онлайн", - сказал Эрдоган.

Турция не ратифицировала Римский устав, поэтому не признает решение Международного уголовного суда. Даже в случае визита Путина правоохранители страны не будут обязаны выполнять решение МКС, чтобы арестовать президента РФ.

  • 16 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уговаривает Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.
  • 25 марта Эрдоган провел разговор с Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина. В частности, он поблагодарил российского диктатора за продолжение "зерновой инициативы".
Россия
Владимир Путин
Турция
Реджеп Эрдоган
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