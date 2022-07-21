Путин в Иран приехал как проситель, - дипломат Ельченко
Украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015-2019 годы) и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2020-2021 годы) Владимир Ельченко считает, что Путин Ирану ничего не привез, он приехал просить беспилотники
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Хочу обратить внимание, что состоялся первый визит Путина, когда он приехал с пустыми руками, как проситель. Президент РФ уехал в Иран, чтобы просить 100 БПЛА. Максимум начальник Генерального штаба должен вести переговоры по данному вопросу. Это значит, что у России нет уже чипов, электроники, ресурсов", - заметил Ельченко.
Также дипломат добавил, что за время активной фазы войны России против Украины Путин был только в Душанбе, Казахстане и доехал до Тегерана.
"Страны, считавшиеся его союзниками, уже не хотят видеть у себя Путина. Он вообще боится куда-то ездить. В Сербию Лавров пытался уехать - не получилось. Если Путин приедет в Индонезию - это будет еще больший позор, чем был у Лаврова", - подчеркнул Ельченко.
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