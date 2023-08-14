Путин в ближайшие дни посетит Турцию, - СМИ
Перед визитом российского президента Владимира Путина в Турцию, который состоится в ближайшие дни, дипломатическая работа в Анкаре по "зерновому соглашению" значительно активизировалась
Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.
"Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Таким образом Путин впервые после начала российско-украинской войны посетит страну-член НАТО", - говорится в сообщении.
Турецкое СМИ отметило, что в рамках зерновой инициативы Россия ведет переговоры с Украиной, США и странами ЕС через Турцию.
"В рамках инициативы Турция осуществляет многостороннюю дипломатию с соответствующими странами в координации со своими учреждениями, такими как министерство торговли, а также министерство иностранных дел и национальной обороны. Перед визитом Путина дипломатичность в решении стоящих перед инициативой проблем еще больше возросла", - добавили там.
В Milliyet также напомнили, что рост цен на зерно на мировых рынках из-за эскалации напряжения в Черном море еще раз обнаружил важность соглашения о Черноморском зерновом коридоре, которое завершилось 17 июля. Дипломатия с Турцией в центре возрождена для оживления зерновой инициативы.
- В среду, 2 августа, прошел телефонный звонок лидеров России и Турции. В ходе разговора Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о визите российского президента в Анкару.
- 7 августа прошло заседание турецкого правительства за председательство президента страны. В повестке дня, в частности, были вопросы зерновой инициативы, а также возможный визит Путина к концу этого месяца.
- На заседании совет национальной безопасности Турции обсудил ситуацию с полномасштабным вторжением России в Украину и призвал стороны как можно быстрее договориться о завершении войны.
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