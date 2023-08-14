Путин в ближайшие дни посетит Турцию, - СМИ

Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

"Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Таким образом Путин впервые после начала российско-украинской войны посетит страну-член НАТО", - говорится в сообщении.

Турецкое СМИ отметило, что в рамках зерновой инициативы Россия ведет переговоры с Украиной, США и странами ЕС через Турцию.

"В рамках инициативы Турция осуществляет многостороннюю дипломатию с соответствующими странами в координации со своими учреждениями, такими как министерство торговли, а также министерство иностранных дел и национальной обороны. Перед визитом Путина дипломатичность в решении стоящих перед инициативой проблем еще больше возросла", - добавили там.

В Milliyet также напомнили, что рост цен на зерно на мировых рынках из-за эскалации напряжения в Черном море еще раз обнаружил важность соглашения о Черноморском зерновом коридоре, которое завершилось 17 июля. Дипломатия с Турцией в центре возрождена для оживления зерновой инициативы.