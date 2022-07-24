Ключевой вопрос: состоялась так называемая вторая тегеранская встреча. Путин пытался выглядеть как Сталин, но у него была совсем другая среда – был Аятолла Ирана, президент Ирана и президент Турции.

Я долго проработал в структурах, связанных с протоколами президента. И встреча между Эрдоганом и Путиным свидетельствует о снижении статуса Путина перед турецким президентом. Протокол обычно очень четко регулирует выходы на такую встречу. Выработаны даже сигналы между протокольными службами президентов. И по этим сигналам руководители должны выходить на такую встречу. Поскольку Эрдоган после получения сигнала о выходе по протоколу позволил себе остановиться и сделать вид, что он с кем-то разговаривает, то это свидетельствует именно о таком отношении Эрдогана к президенту Путину. Он хотел подчеркнуть свой более высокий, чем у Путина, статус. Это такое особое замечание. И это делает не протокол, не служба охраны. Это делает именно президент.

Если сравнивать глав государств, способных на такие вещи (самостоятельные отклонения от протокола), то я бы подчеркнул такую способность у британского премьера Джонсона, Эрдогана, Трампа. Они могут позволить себе столь неординарные вещи. Но это и неординарные личности. Путин также стремится біть неординарным, но он – "человек в футляре". Есть такое русское выражение, соответствующее произведение Чехова. Человек в футляре не способен на открытое выражение своей собственной сущности. То, что Путин человек в футляре показывает весь его длинный биографический путь. Он, конечно, может шутить во время речей, но они не открывают его сущности.

В общем, на иранской встрече, вы ее очень хорошо охарактеризовали, как Тегеран-2022, одна сторона (Иран и Турция) хотела обсудить вопросы Сирии. Путина интересовали его огромные проблемы и беспомощность в его "специальной террористической операции" в Украине. Он, в частности, в зерновом вопросе, стремился достичь какого-то перемирия на Юге Украины, в Херсоне. Это свидетельствует о том, что Россия очень опасается будущих поражений на Юге и потери Херсона. Поэтому он пытался уговорить Эрдогана, чтобы тот уговорил Украину на сделку – он якобы разрешает вывоз украинского зерна, а взамен Украина должна объявить перемирие в Херсоне. Но этот фокус ему не удался.

Я просил бы вас расписать партитуру центральноазиатской и ближнеазиатской геополитической конфигурации. Как будет действовать Иран, согласится ли он продать беспилотники Путину? Как будет играть Эрдоган? Сможет ли Эрдоган договориться с Путиным? Потому что сейчас два пути – путь Мустафы Кемаля Ататюрка и путь Энвера.

Ближневосточный узел и, в частности, Сирия – это камень преткновения различных геополитических интересов. Это США, весь англосаксонский, атлантический мир, назовем их так. Это собственно сами страны Ближнего Востока, арабский мир. Конечно, Россия туда встряла, чтобы иметь свои определенные интересы. В частности, эта встреча показала, что на сегодняшний день проблема Ближнего Востока, вопрос Сирии не имеет решения. Во многом решению огромного узла ближневосточных проблем помешала война в Украине. Эта позиция, которая меняется на ходу как в Сирии, так и в Турции, Иране. Америка никак не соглашается выходить с этой арены и терять на ней какие-то свои геополитические позиции.

Все это свидетельствует о том, что невозможно с помощью дипломатических, военных и политических усилий развязать этот узел. Поэтому именно на этой тегеранской встрече каждая сторона пыталась решить свои проблемы. И Иран, и Турция прекрасно понимали, что приезд Путина – это такая формальная вещь, которая должна была свидетельствовать о том, что у России остаются какие-то серьезные партнеры, серьезные друзья в ее геополитических намерениях. Но то, как повели себя и Иран, и Турция показало, что они смотрят на Россию сверху вниз.

Что касается БПЛА, то, хотя по многим российским пабликам и прошла информация, что там продают сотни иранских беспилотников, но, по моему мнению, это лишь обещания со стороны Ирана. Он не пойдет на обострение своей и без того сложной ситуации в регионе. Они смогут решить свои большие экономические проблемы и проблемы с санкциями только в переговорах с Европой и США. И усугублять свою ситуацию продажей БПЛА России они не будут. А обещать могут все, в политике это принято.

Соответственно, ключевой вопрос – это Казахстан и его нефть. Токаев очень четко, никто от него и не ожидал, в глаза Путину заявил, что он думает о нынешней геополитической ситуации. Но это не вопрос о позиции казахского президента. Мы понимаем, что казахская нефть всех интересует, в частности, чрезвычайно сильно Европейский Союз. И Азербайджан, и Казахстан сейчас становятся очень важными игроками.

Путин, конечно, хочет управлять всей ситуацией вокруг собственного кризиса, вокруг возникших у него санкционных проблем. Казахстан и вся Центральная Азия представляют для него в этом отношении интерес. Речь идет об обходе санкций с помощью альтернативного импорта, приостановки маршрутов нефти и газа из Центральной Азии (в первую очередь из Азербайджана) – для того, чтобы эти потоки не составляли конкуренции российским нефти и газу. Но все эти проблемы для него сейчас очень усложнены.

В частности, Казахстан. Токаев – очень опытный политик, опытный дипломат, десятки лет проработавший в этой сфере. Мне особенно импонирует то, что Токаев очень четко сегодня артикулирует, что Казахстан и он лично понимает, что Россия проигрывает войну в Украине. Это понимание и твердая позиция позволяют ему вести разговор с Путиным и российским правительством с позиции равного партнера, чего никогда в последние годы не было.

Такое же поведение Ильхама Алиева, узбекского президента в отношении России и прежде всего, конечно, Казахстана, ярко проявившегося на всех публичных выступлениях и заявлениях, свидетельствует, что управляемость стран СНГ и, в частности, Центральной Азии со стороны России уже совсем не та. И буквально небольшая перспектива и определенные успехи на военном фронте Украины будут только довершать развал структуры СНГ (которій уже и без этого развалился), разваливается ЕАЭС (евразийский экономический союз), и совершенно бездейственным остается ОДКБ.

Поэтому маршрут транспортировки казахской нефти через Новороссийск – Путин хоть и пытается его закрыть, чтобы оказывать давление на Казахстан, но это ему не удастся. Он может спустя какое-то время перекрыть, потом совсем открыть, но всемирная санкционная политика в сфере ограничения нефти из России заставит его вести игру по тем правилам, которые навязывает ему цивилизованный мир.

Вы сделали несколько очень важных и существенных замечаний. Но я хотел бы сейчас перейти к очень уместно упомянутой формулировке о человеке в футляре. Путин – это действительно человек в футляре. Но, к большому сожалению, мы уже расшифровали часть его сущности. Речь идет о преступлениях в Буче, Ирпене. Речь идет о ракетных обстрелах мирных украинских городов – Кременчуга, Винницы и так далее. И вот собственно исходя из его психологического портрета – куда он дальше поведет? В бездну? Или, понимая, что он сам себя загнал в геополитическую ловушку, Путин все-таки постарается как-то выходить из этой большой войны?

Да, он будет вынужден прыгать в эту геополитическую бездну. А ведь договариваться с ним, на мой взгляд, Украина не планирует. И правильно делает. И хотя есть определенные сомнения отдельных политиков в Европе или США, которые хотят уговорить Украину на какие-то мирные переговоры, но это отдельные случаи, не влияющие на общую картину. Поэтому Путину одна дорога – в бездну. И на этом пути он будет вынужден совершать все эти преступления, перечисленные вами – Винница, Кременчуг, Харьков, Одесса, Мариуполь. Вся эта немыслимая преступная деятельность уже не позволяет ему повернуть в какую-то другую сторону.

Просто капитулировать он, как человек в футляре, не способен. У него нет минимального человеческого, гуманитарного понимания для того, чтобы действовать в интересах России, русского народа. Он все бросит в топку войны, абсолютно всю Россию, весь ее потенциал – лишь бы удержаться во власти, хотя бы на время продлить свое существование. О том, чтобы остаться в истории каким-то "великим Петром" – он уже с этой мыслью распрощался. У него осталась одна цель – сохранить свою жизнь. А сохранение власти – это и есть сохранение жизни. Другого пути у него нет.

Мы понимаем, что у него могут быть дополнительные цели. Конечно, ключевая задача для Путина – остаться в живых. Не попасть под трибунал с одной стороны, а с другой – избежать внутрикремлевской аппаратной расправы. Простыми словами – чтобы те или иные люди не включили режим табакерки, а потом не написали какой-то очень мощный некролог. Таким образом он вернулся бы в свой футляр, только обитый пурпурным или черным бархатом. И все это дело сопровождалось бы балетом "Лебединое озеро". Но в данном случае вопрос о том, какие еще дополнительные задачи ставит Путин, используя войну против Украины?

Они декларируют устами Лаврова, Шойгу, политологов и пропагандистов уже огромный список задач, меняющийся от поражения к поражению. Поэтому сегодня говорить, что у Путина есть конкретная цель – это, на мой взгляд, просто смешно. У него нет другой задачи, кроме того, чтобы сохранить власть, сохраняющую ему жизнь.

Что касается "табакерки". Я лично знаю Патрушева и многих других руководителей из окружения Путина. Я не открою какой-нибудь Америки, вы все это видели на том знаменитом заседании Совбеза, где все это окружение выглядело совершенно беспомощной и аморфной массой. Поэтому в историю с табакеркой я не верю. Возможно, кто-то знает, что мы в Казахстане сами дважды пытались сбросить Назарбаева. Грубо говоря, с помощью табакерки, хотя там никакого вооружения не применялось. Обычно окружение, даже военное, не способно решать задачу, когда первый руководитель уже втянул абсолютно все окружение в это немыслимое преступление в Украине. Поэтому сценарий с табакеркой отменяется. К сожалению, только военная сила Украины, настрой украинского народа, его выдержка и помощь Запада окончательно поставят точку на путинизме.

Вы только что сказали, что знаете Патрушева. Я думаю, что вы хорошо знаете и других генералов высшего ранга. В частности, речь идет о генерале Герасимове и, возможно, знаете Шойгу. Чего нам ждать от этих людей (что касается, например, войны против Украины)? С одной стороны, они продемонстрировали свою откровенную некомпетентность. Свой военный план, который назывался "блицкриг", они провалили. С другой стороны, они добились определенных успехов во время оккупации Херсонской области. И сейчас мы находимся в фазе так называемой продолжительной, затяжной войны. Чего нам от них, по вашему мнению, ждать?

Успех Херсона – украинская проблема. Это видно по всему, по той легкости, с которой захватили Херсон и Юг Украины. Это в известной степени свидетельствует об элементах измены со стороны украинских должностных лиц. Скорее всего, моих коллег из спецслужб. Некоторых украинских коллег я знаю. Работал, например, с Деркачем, возглавлявшим тогда СБУ.

Что касается русского генералитета, то я действительно знаю всех трех персонажей. Вернее, знал и общался в свое время. Я отмечу, что наиболее авторитетным и самостоятельным является Николай Патрушев. Даже на знаменитом заседании Совбеза он был единственным, кто высказал другое мнение, возразил Путину. Это не свидетельствует о какой-либо его самостоятельности. Это свидетельствует о том, что он особенно влияет на происходящее в Украине. Он рулит. Поскольку стоит задача совершить это военное преступление, то он этим в упор занимается. И те локальные, тактические успехи, которые есть у России, связаны с его именем.

Что касается Шойгу и других генералов, то я бы сказал, что это должностные лица скорее некого пропагандистского типа. Они, как и Лавров, более соединены с внешним пропагандистским обеспечением данной войны. А все усилия российских военных на территории Украины – это, конечно, усилия российского народа. Следует заметить, что это зомбирование пропагандой и массовая поддержка специальной террористической операции лежит на лапах зомбированного народа, зомбированных военных, которые прут туда и совершают все преступления. Если бы Шойгу и генералитет продолжали разворовывать все так, как они это делали в России весь последний период, то Украина могла бы еще быстрее одержать победу.

Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть – генералитет неспособен устранить Путина физическим путем. Но с другой стороны, когда ситуация окончательно зайдет в тупик, то я думаю, что найдутся уже военные среднего звена, службы государственной охраны, росгвардии. Эти структуры подхватят ситуацию и изменят режим. Надолго ли изменят и как - это уже покажет история.

Мы понимаем, что ракетные обстрелы – это часть российской стратегии, это попытки Кремля влиять на внутренние украинские сценарии, влиять на психику нашего руководства и заставлять его вести те или иные переговоры. Я просил бы вас проанализировать эту связь – ракетных обстрелов и влияния на население и политические элиты.

Многие политики, например ваш визави Сикорский, правильно оценивают ситуацию – то, что эти ракетные удары по гражданским объектам имеют целью напугать население Украины, заставить население повлиять на руководство Украины, чтобы руководство Украины пошло на мирные переговоры.

Но возможностей России наносить такие удары у них становится все меньше и меньше – это во-первоеых. Во-вторых, сегодня, после столь массовых, немыслимых преступлений, испугать украинцев уже невозможно. Определенный рубеж страха уже пройден. И здесь большая роль всего цивилизованного мира – украинцы должны ощущать эту поддержку всех стран. Я часто, когда разговариваю со своей родиной, с Казахстаном и казахстанцами, прошу их всячески поддерживать Украину и украинский народ в их справедливой борьбе. Я общался с посольством Украины в Казахстане. Они молодцы, они всячески проводят эту политику, чтобы украинцы чувствовали поддержку.

А сам Зеленский и руководство Украины, как я вижу, настроены сопротивляться агрессии и оккупации. И в то же время настраиваются на некоторые сначала тактические, а впоследствии и стратегические победы над оккупантами на фронте. Я думаю, что к концу года перелом однозначно будет заметен и дальнейшая судьба России будет не в руках Путина, не в руках его окружения, а в руках очень зомбированного народа России.

Мы понимаем, что Зеленский наверняка для россиян является целью номер один и не зря представители российских преступных элит неоднократно повторяли фразу об ударах впо командным и политическим пунктам Украины. Насколько я понимаю, происходит, возможно, незаметная, но охота за президентом Зеленским. В свое время мы помним, каким образом вывели на цель президента Джохара Дудаева – состоялся сосканированный телефонный звонок, локализация Дудаева была определена и президент Чечни погиб. Мы понимаем, что есть множество разных сценариев, думаю в спецслужбах и президентской охране они известны. Но если можно, охарактеризуйте наиболее хрестоматийные опасности в нынешней ситуации в том числе и для лидера украинского государства?

Это очень специфическая деятельность – охрана президента. Обо всех приемах и методах я не буду говорить. Чувствую и знаю, что охрана президента Украины действует очень профессионально. Из общего характера я хотел бы отметить – измена в близком окружении охраняемого объекта. Здесь нужна необыкновенная бдительность. Что касается второго момента – ракетного удара по центру принятия решений и в частности по Офису президента, там, где он ночует, это особая опасность и она нуждается уже не только в службе охраны, но и в комплексе методов главной спецслужбы, которую возглавлял у вас Баканов. Поэтому комплекс мер Министерства обороны, СБУ Украины и службы охраны президента должны быть скоординированы для того, чтобы не допустить попадания. Понятно, что Россия будет применять все меры и использовать малейшие возможности, чтобы нанести такой удар. То, что вы привели пример с Дудаевым - в настоящее время служба безопасности президента Украины в техническом плане полностью предусмотрела предотвращение подобной возможности в этом я уверен на 100%. На мой взгляд, сейчас защита президента Зеленского на достаточно высоком уровне.

Еще хотел бы отметить интересный момент – как мы говорили о встрече Путина с Эрдоганом с иранским президентом и как президент Зеленский встречается со своими иностранными партнерами. Принимает их по три человека, они идут пешком, тогда как обычно на машине подъезжают. Здесь стоит обратить внимание именно на такую поддержку всех европейских, американских партнеров, которые всеми действиями показывают особую значимость Зеленского для глобальной мирной политики в целом. Идя пешком навстречу по три человека, провозглашая этим все проявления уважения, несмотря на проблемы службы охраны, опасности нанесения превентивных ударов. Они показывают, что Зеленский сегодня чрезвычайно важная персона мировой политики. И они, по-моему – руководителя службы охраны Казахстана - мнению этим его дополнительно защищают морально-политическим куполом. Это очень важная часть в защите руководства страны.

Как вы правильно отметили, нельзя исключать, что в украинских разных разведывательных сообществах или спецслужбах остались люди, которые отвечали за тот или иной проваленный сценарий. Вот недавно задержали бывшего руководителя главного управления Автономной Республики Крым, и мы не знаем, кто может быть еще задействован в подобных вещах. С другой стороны, мы также осознаем, что провести чистку и ревизию в спецслужбах, тем более во время войны, очень тяжело. То есть должен быть какой-то инструмент по проверке. Есть, например, самая большая угроза, если тот или иной персонаж, который негласно может быть задействован в различных активных мероприятиях Российской Федерации, будет заниматься как раз тем или иным контрразведывательным направлением. Это очень сложная головоломка.

В общих чертах я сказал об этой главной угрозе – это близкое окружение, которое имеет "доступ к телу", как говорится. И это не только спецслужбы, это и официанты и повара, медицинская служба, то есть большой список людей. Насколько я понимаю, служба охраны руководства Украины все эти моменты хорошо знает. Это азы деятельности службы охраны. На мой взгляд, Зеленский уже ограничен в контактах. Это абсолютно необходимая и важная мера.

Во вторых – взаимодействие между СБУ и службой охраны должно быть налажено на самом высоком уровне. Ведь информация об окружающих не всегда доступна полноценно непосредственно службе охраны. СБУ должна очень тщательно следить за всеми людьми, имеющими доступ в офис и непосредственно к главе государства. Я понимаю ваше беспокойство и беспокойство многих политиков, политологов и руководителей тем, что с первого дня была определена цель – уничтожить руководство Украины и эта цель с поражениями России будет усиливаться еще больше. Поэтому сегодня для Зеленского угроза покушения не исчезнет и дальше будет только усиливаться. Это у меня такое общее впечатление складывается.

Насколько сил хватит Кремлю в агрессии против Украины?

Здесь нужно разделить на два вопроса: сколько, как они называют – человеческого материала у Путина есть для этой войны и сколько технических средств для продолжения войны. Понятно, что в РФ объявлена частичная мобилизация, хотя не общегосударственного масштаба. Но разными мерами стараются привлечь людей, чтобы они участвовали в этой преступной войне. Этот потенциал с каждым днем тает. Ведь людей, обладающих военным опытом и способностью держать оружие в руках, а тем более управлять сложными артиллерийскими бронированными системами, становится все меньше и меньше. Это один момент.

Другой момент – желающих, даже несмотря на эту чрезвычайную пропаганду, все меньше и меньше, хотя они все еще есть. Эти события по подожжению военкоматов, отдельные проявления неповиновения со стороны простых граждан России, все это свидетельствует о том, что потенциал обеспечения военными этой преступной войны уменьшается. На мой взгляд, они максимум соберут еще 20 тысяч. На 30 потянут, имею в виду более или менее профессиональный план, потому что пушечного мяса они могут набрать еще очень много, объявив свою мобилизацию. Но профессиональных у них осталось по моему предыдущему опыту максим 20 тысяч, чтобы восстановить те бригады и военные структуры, которые у них есть.

Что касается вооружения. Вооружения у них, к сожалению, очень много. Да, на самом деле оно устаревшее, советское 30-ти и 50-летней давности производства, которое нужно еще доставить и поставить на ноги. Это проблема. Главное, кого посадили за рычаги таких танков и эти пушки. Поэтому оружия хватит надолго, хотя это не решает их военно-стратегические проблемы вовсе. Что касается ракетной возможности, стрельбы по Украине, к сожалению, в том режиме, в котором они целенаправленно используются как военно-политическое вооружение – порождение страха среди населения и давление на Запад - если в экономном режиме, то у них хватит очень надолго. Ракет разных видов у них предостаточно, поэтому нужно настроиться на это и ускорять доставку ПВО, которое должно прийти с Запада.