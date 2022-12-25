Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 году, - вице-президент Европейской комиссии

Такое мнение Исполнительный вице-президент Европейской комиссии высказал Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.

Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не решаются говорить полной правды о состоянии российской армии, а страна стала мировым изгоем.

"Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно - смею утверждать. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, разваленной коррумпированными офицерами", - отметил Франс Тиммерманс.

Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года".

По словам Тиммерманса, Путин может долго творить хаос: "Отсюда и бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины, это делается с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу"

По его мнению, скоординированность и последовательность действий Запада независимо от событий на поле боя – единственное, что сможет изменить курс России.

"Только лишь Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", - призвал исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

Напомним, в новом документе немецкого правительства отметили, что повторное российское наступление, возможно, будет неизбежным и ожидается в апреле 2023 года.

Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид выразил мнение, что российские ресурсы уже ограничены: путинизм ослабил российскую армию так же, как и Россию в целом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb