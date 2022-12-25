Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 году, - вице-президент Европейской комиссии
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин находится в том же положении, что и Адольф Гитлер в 1943 году – когда поражение очевидно, но война далека от завершения
Такое мнение Исполнительный вице-президент Европейской комиссии высказал Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad.
Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не решаются говорить полной правды о состоянии российской армии, а страна стала мировым изгоем.
"Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно - смею утверждать. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, разваленной коррумпированными офицерами", - отметил Франс Тиммерманс.
Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года".
По словам Тиммерманса, Путин может долго творить хаос: "Отсюда и бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины, это делается с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу"
По его мнению, скоординированность и последовательность действий Запада независимо от событий на поле боя – единственное, что сможет изменить курс России.
"Только лишь Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", - призвал исполнительный вице-президент Европейской комиссии.
- Напомним, в новом документе немецкого правительства отметили, что повторное российское наступление, возможно, будет неизбежным и ожидается в апреле 2023 года.
- Бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид выразил мнение, что российские ресурсы уже ограничены: путинизм ослабил российскую армию так же, как и Россию в целом.
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