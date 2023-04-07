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Путин уже проиграл Украину в НАТО, - военный эксперт Мусиенко

7 апреля, 2023 пятница
23:41
война с Россией

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что обратного процесса уже не может быть, НАТО косвенно вовлечена в войну

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Путин уже проиграл Украину в НАТО. И я объясню свою позицию. Вспомним с чего началось, а именно с ультиматума России к США и НАТО, чтобы Альянс забирался из стран Центральной Европы, которые уже были полноправными членами Североатлантического союза. Это закончилось тем, что Финляндия уже в НАТО, а Швеция – вопрос времени. И Украина в конце концов тоже обретет членство в Альянсе", - сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко заметил, если этого не произойдет, то будет эпик фейл (англ. epic fail, сокрушительный провал – ред.) для Запада, что он принял российский ультиматум и проиграл в этой войне.

"Чтобы не говорили, а НАТО косвенно вовлечена в войну. Потому что, ультиматум объявляется либо во время войны, либо он предшествует войне, потому что так было в мировой истории неоднократно. Итак, если США и Запад проиграют Украину, битву за Украину, и ее евроатлантическое будущее, то они проиграют Запад в целом. Тогда Путин или тот, кто придет ему на замену, и другие автократы поймут, что здесь была проявлена слабость. По моему мнению, не просто так президент Байден и США пытаются выстроить коалицию поддержки Украины, которая не является членом НАТО, но получает соответствующий уровень помощи, конечно, без привлечения натовских войск. Я думаю, что уже обратного процесса нет, нужно дойти до победы.У Запада есть варианты: принять ультиматум России, что будет означать продолжение и расширение войны в любой момент, или наконец-то принять волевое решение о вступлении Украины в НАТО", - объяснил Мусиенко.

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