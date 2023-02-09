"Путин уже потерял Украину": Байден заявил, что помощь Киеву бессрочна
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "уже потерял Украину", а помощь Украине во время противостояния с Россией бессрочна
Об этом пишет The Hill .
"Он (Путин, - ред.) думал, что если он вторгнется в Украину, во-первых, его встретят все русскоязычные, скажут: "Входите". Во-вторых, он думал, что произойдет так, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать", - сказал Байден.
"Подумайте, ничего из этого не происходит", - добавил он.
Байден также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые предположили, что США выделяют Украине слишком много денег.
"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда… Россия покатится через Украину или в Беларусь, или куда-нибудь еще?" – сказал американский лидер.
На вопрос, есть ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил утвердительно.
- Ранее Байден отметил , что Штаты продолжат поддерживать Украину и будут с нашим государством столько, сколько потребуется.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд. Он содержит 250 единиц Javelin, 155-мм артиллерийские боеприпасы, 120-мм минометные мины, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами, два зенитных ракетных комплекса. радары воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.
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