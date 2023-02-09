Об этом пишет The Hill .

"Он (Путин, - ред.) думал, что если он вторгнется в Украину, во-первых, его встретят все русскоязычные, скажут: "Входите". Во-вторых, он думал, что произойдет так, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать", - сказал Байден.

"Подумайте, ничего из этого не происходит", - добавил он.

Байден также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые предположили, что США выделяют Украине слишком много денег.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда… Россия покатится через Украину или в Беларусь, или куда-нибудь еще?" – сказал американский лидер.

На вопрос, есть ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил утвердительно.