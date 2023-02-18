Путин уже полностью проиграл одну войну – энергетическую войну с Европой, - Кулеба

Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере.

Глава министерства иностранных дел поблагодарил вице-канцлера ФРГ за "решающую поддержку" Германии в восстановлении энергосети Украины, которая в течение месяцев находится под массированными российскими атаками.

В частности, Дмитрий Кулеба сказал: "Мы пришли к мнению, что Путин уже полностью проиграл одну войну – свою энергетическую войну с Европой".