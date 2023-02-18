Путин уже полностью проиграл одну войну – энергетическую войну с Европой, - Кулеба
На Мюнхенской конференции безопасности глава МИД Дмитрий Кулеба и вице-канцлер Германии Роберт Хабек обсудили ситуацию в энергетике Украины и "энергетическую войну" Путина
Об этом Дмитрий Кулеба написал в твиттере.
Глава министерства иностранных дел поблагодарил вице-канцлера ФРГ за "решающую поддержку" Германии в восстановлении энергосети Украины, которая в течение месяцев находится под массированными российскими атаками.
В частности, Дмитрий Кулеба сказал: "Мы пришли к мнению, что Путин уже полностью проиграл одну войну – свою энергетическую войну с Европой".
- Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что из-за санкций ЕС против российского энергетического сектора РФ ежедневно теряет €160 млн.
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