Путин, уже по локоть в крови от войны, хочет привлечь вас к этому преступлению, - спикер Рады Стефанчук обратился к белорусам

Руслан Стефанчук обнародовал свое сообщение в Facebook.



"Военный преступник Путин, который уже по локоть в крови от войны, которую начал с Украиной, хочет привлечь вас к этому преступлению. Он хочет связать вас кровью невинных украинцев, россиян и белорусов", – написал глава украинского парламента.



По словам Стефанчука, преступный режим Путина хочет бросить белорусов в мясорубку войны.



"Каждый день с вашей территории взлетают самолеты и запускают ракеты, которые убивают наших детей и женщин. Теперь преступный режим Путина также хочет бросить ваших сыновей в мясорубку войны. Не позволяйте этому произойти! Не молчите. Вы знаете, что делать. Нельзя сидеть. молча", – призвал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Генштабе ВСУ есть информация, что большое количество личного состава ВС Беларуси и некоторые командиры, отказываются от участия в оккупационных действиях против нашей страны.

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