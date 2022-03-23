Путин, уже по локоть в крови от войны, хочет привлечь вас к этому преступлению, - спикер Рады Стефанчук обратился к белорусам
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к белорусам и призвал их не участвовать в войне против Украины
Руслан Стефанчук обнародовал свое сообщение в Facebook.
"Военный преступник Путин, который уже по локоть в крови от войны, которую начал с Украиной, хочет привлечь вас к этому преступлению. Он хочет связать вас кровью невинных украинцев, россиян и белорусов", – написал глава украинского парламента.
По словам Стефанчука, преступный режим Путина хочет бросить белорусов в мясорубку войны.
"Каждый день с вашей территории взлетают самолеты и запускают ракеты, которые убивают наших детей и женщин. Теперь преступный режим Путина также хочет бросить ваших сыновей в мясорубку войны. Не позволяйте этому произойти! Не молчите. Вы знаете, что делать. Нельзя сидеть. молча", – призвал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
- В Генштабе ВСУ есть информация, что большое количество личного состава ВС Беларуси и некоторые командиры, отказываются от участия в оккупационных действиях против нашей страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное