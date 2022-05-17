Путин уже отказал Эрдогану. Сомневаюсь, что президент РФ послушает Си Цзиньпиня, - Резников об обращении родных защитников Мариуполя к президенту Китая
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин не послушает лидера Китая Си Цзиньпиня, как ранее отказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поэтому субъектность других стран в войне РФ против Украины не имеет значения
Чиновник дал комментарий журналистам в Киеве.
"Я понимаю желание родных защитников Мариуполя обратиться в КНР. Субъектность Китая в этом случае мало что решит. Месяц назад я сам в Стамбуле обсуждал идею возможности привлечения Турции с президентом Эрдоганом. Но не все так просто. Ведь глава Кремля имеет свою идею и видение. Поэтому Путин в результате отказал Эрдогану", - отметил Резников.
Министр добавил, что главная цель сейчас – спасти бойцов, которые были и есть на заводе "Азовсталь".
"Есть ООН, гуманитарные миссии, Красный Крест и есть возможность переговоров. Наша главная задача сейчас – сохранить жизнь ребят. Ситуация не изменится от того, что кто-то официально обратится в какую-то страну. Сначала все обращения проходят не на официальном уровне", - отметил Алексей. Резников.
- 14 мая 2022 г. родные воинов – защитников Мариуполя, находящихся на заводе "Азовсталь", во время брифинга обратились к президенту Китая Си Цзиньпиню с призывом присоединиться к спасению украинских защитников, ведь президенту России Владимиру Путину будет трудно отказать китайскому лидеру.
- 15 мая родные военнослужащих, находящихся на Азовстали, отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации.
- 15 мая во время онлайн пресс-конференции жены защитников Азовстали, которые находятся на Западе и недавно встречались с понтификом, сообщили, что Папа Римский Франциск не исключает возможности посетить Украину , чтобы помочь эвакуировать защитников Азовстали.
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