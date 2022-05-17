Чиновник дал комментарий журналистам в Киеве.

"Я понимаю желание родных защитников Мариуполя обратиться в КНР. Субъектность Китая в этом случае мало что решит. Месяц назад я сам в Стамбуле обсуждал идею возможности привлечения Турции с президентом Эрдоганом. Но не все так просто. Ведь глава Кремля имеет свою идею и видение. Поэтому Путин в результате отказал Эрдогану", - отметил Резников.

Министр добавил, что главная цель сейчас – спасти бойцов, которые были и есть на заводе "Азовсталь".

"Есть ООН, гуманитарные миссии, Красный Крест и есть возможность переговоров. Наша главная задача сейчас – сохранить жизнь ребят. Ситуация не изменится от того, что кто-то официально обратится в какую-то страну. Сначала все обращения проходят не на официальном уровне", - отметил Алексей. Резников.

14 мая 2022 г. родные воинов – защитников Мариуполя, находящихся на заводе "Азовсталь", во время брифинга обратились к президенту Китая Си Цзиньпиню с призывом присоединиться к спасению украинских защитников, ведь президенту России Владимиру Путину будет трудно отказать китайскому лидеру.

15 мая родные военнослужащих, находящихся на Азовстали, отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации.

15 мая во время онлайн пресс-конференции жены защитников Азовстали, которые находятся на Западе и недавно встречались с понтификом, сообщили, что Папа Римский Франциск не исключает возможности посетить Украину , чтобы помочь эвакуировать защитников Азовстали.

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