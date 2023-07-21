Интересные все-таки, американцы. Особенно когда они начинают размышлять о России. Директор ЦРУ Уильям Бернс на Форуме безопасности в Аспене, говоря о "глубинном народе", заметил , что он (народ) привык к образу Путина как арбитра порядка, и в случае мятежа Пригожина "вопрос заключался в том, нет ли у императора одежды, или по крайней мере почему он так долго одевается".

По-моему, россиянам из какой-то тмутаракани или мухосранска давно безразлично, голый их "царь", или одет. Это не меняет положения вещей. Для "народа" главное, чтобы была какая-то "сакральная фигура", пусть даже юродивый, лишь бы она умела говорить. Не важно, что важно, чтобы это слово можно было трактовать как канон, неоспоримую истину. В этом особенность специфического карго-культа населения "матушки России". И если бы Пригожину удалась его авантюра, то, поверьте, в российских провинциальных офисах ничего не изменилось бы, кроме иконы вождя.

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Поэтому невероятные усилия, замеченные на протяжении веков среди западных элит, с целью "понять Россию", авансировать ей демократическое будущее, тонут в этой тине "безмолвствующего народа". Для него "голый/одетый царь" всегда хорош, всегда "отец", виноваты, обычно "бояре".

Но Путин-император таки не может "одеться". Именно в Украине он исчерпал весь арсенал своей традиционной риторики, начиная от братских деклараций и заканчивая самоуверенным штампом о могуществе России. Не срабатывает и ядерный шантаж, поскольку россияне, возможно, и поверили в отдельный рай, а вот весь мир не желает себе такого внеземного будущего.

И тот же Путин, всегда носившийся со своими заоблачными рейтингами популярности, теперь понимает, что даже эта одежда его не спасет. Поэтому правы те эксперты, которые говорят, что в Кремле теперь мало учитывают ситуацию в войне, а тамошние клерки и консультанты сосредоточились на том, как выиграть президентские выборы в марте 2024 года.

Но на виду уже виднеются фигуры тех, кто попытается бросить вызов заскорузлой системе "путинской электоральной демократии", и среди них, конечно, Евгений Пригожин. Он имеет за плечами опыт "броска на Москву", и понимает всю шаткость Путина. Тот не способен уже успешно маневрировать между бездарными миноборонами Шойгу и радикальными "военкорами".

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В конце концов, поведение ФСБ во время пригожинского рейда было настолько невнятным и откровенно инфантильным (в городах, ставших добычей путчистов, чекисты просто закрывались в своих офисах), что это невольно наводит на мысль, что верные преторианцы сто раз подумают, прежде чем поддержать.

Игорь Стрелков (Гиркин), — печально известный "полководец"-реконструктор времен "ЛДНР", заочно осужденный окружным судом Гааги к пожизненному заключению, публично называет Путина "ничтожеством", умеющего лишь "убого ныть". "Уже очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный "мужской стандарт" - "надо быть, а не сдаваться". Много болтовни, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы — вот стиль "позднего Путина" (года так с 2014-го). А еще — безумная напыщенная ложь. Но и ее с начала "СВО" уже не слышно", — издевается "военкор", которого сегодня задержали российские спецслужбы.

Заметьте, несмотря на беспрецедентность для российской действительности обвинений, Гиркин высмеивает давно устоявшийся имидж "альфа-самца", взращенный для Путина плеядой политтехнологов, начиная с Глеба Павловского. Более того, — Гиркин без эзоповской речи сравнивает "вождя" (по сути, военного преступника) с рядом схожих исторических персонажей. "Этот путь прошли до конца Милошевич, Саддам и Каддафи. Да и Нашему Уникальному Стратегическому Преимуществу мало до финала осталось". К слову, отказ "Преимущества" ехать на саммит БРИКС в Йоханнесбург лишь доказал животный страх Путина перед перспективой Гааги.

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Сравнение Гиркина – интересный сигнал о том, что даже горлорезы из братии "радикалов" считают нужным отмежеваться от военного преступника.

То есть речь идет не только о бизнесовых или "интеллектуальных" кругах, которым, конечно, не с руки делить с хозяином Кремля лавры геноцидников и человеконенавистников. В стране "неодетого императора" до сих пор мечтают о сохранении России в ее нынешних границах. В конце концов, об этом снится и так называемая российская либеральная оппозиция — все эти Навальные, Ходорковские и т.д.

Америка и весь мир не будут рассуждать о том, "одет ли император" и "почему он так долго одевается" только в случае демонтажа Российской Федерации, — этого дикого и агрессивного недоразумения XXI века.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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