Путин уже не может отдавать приказы относительно ядерного оружия и других экологических катастроф, - Пионтковский
Президент РФ Владимир Путин больше не способен отдавать приказы о применении ядерного оружия в результате потери значительной части власти
Об этом рассказал политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.
Он отметил, что западные партнеры прослушивали разговоры российской верхушки и поняли, что президент РФ потерял часть власти. Как следствие, ядерный шантаж прекратился. Владимир Путин не может арестовать руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и предположительно держит на подвале Суровикина, но не способен признать это публично.
"Использование ядерного оружия требует огромной концентрации власти в руках первого лица, он не может теперь приказать никому, не только по ядерному оружию, но и по другим сценариям экологической катастрофы, взрыву атомной электростанции Запорожья, титанового завода или там обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены - это самый важный результат потери значительной части власти", - подчеркнул политолог.
- 30 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться, даже несмотря на ядерный шантаж россиян.
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