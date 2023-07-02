Об этом рассказал политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.

Он отметил, что западные партнеры прослушивали разговоры российской верхушки и поняли, что президент РФ потерял часть власти. Как следствие, ядерный шантаж прекратился. Владимир Путин не может арестовать руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и предположительно держит на подвале Суровикина, но не способен признать это публично.

"Использование ядерного оружия требует огромной концентрации власти в руках первого лица, он не может теперь приказать никому, не только по ядерному оружию, но и по другим сценариям экологической катастрофы, взрыву атомной электростанции Запорожья, титанового завода или там обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены - это самый важный результат потери значительной части власти", - подчеркнул политолог.