Путин уже готов признать и принять поражение РФ в войне с Украиной, - ISW
Признание кремлем разгрома в Харьковской области свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин готов, при определенных обстоятельствах, признать поражение в войне с Украиной
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание на то, что кремль признал свое поражение в Харьковской области. При этом Москва впервые открыто признала неудачу с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Официальные лица кремля и пропагандисты государственных СМИ активно обсуждают причины провала России в Харьковской области. Это при том, что в Кремле никогда не признавали, что РФ потерпела поражение под Киевом или, впоследствии, на острове Змеиный. Отступление из-под украинской столицы объясняли решением предоставить приоритет наступления на Донбассе, а выход с острова Змеиный назвали "жестом доброй воли".
В ISW считают, что признание кремлем поражения имеет целью смягчить и отвлечь критику за сокрушительный провал от Владимира Путина и переложить ответственность на минобороны и военное командование.
Эксперты также обращают внимание на то, что кремль отложил встречу Путина с представителями российского оборонного ведомства сразу после вывода войск из Харькова и таким образом создал публичную видимость разрыва между кремлем и минобороны.
"Признание кремлем поражения в Харькове свидетельствует, что Путин желает и способен признать и даже принять поражение России, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на том, чтобы отвести вину от себя", - пришли к выводу в ISW.
- 11 сентября в ISW констатировали, что заявления министерства обороны РФ об организованном отводе российских военных с Харьковщины на Донбасс не соответствуют действительности .
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