Путин уже две недели нервничает, хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве, – политолог-международник Воля

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Что касается визита на саммит Большой двадцатки, то даже Папа Римский не боится ездить по миру, а Путин боится. Вспомните Каспийский саммит, на котором был такой стол, как Каспийское море с погрешностью в один-два метра, и можно было бы каждому сидеть на своем берегу и что-то рассказывать Кроме того, еще интересный момент, что Папу Римского возят в папамобиле, а Путин, когда прибыл в Туркменистан, то не было встречающих его вообще, хотя это должно быть и прилично для встречи лидеров государств, а Путин отказался и на этом настояла кремлевская администрация, потому что он боится покушения, что его отравят, что он заболеет, а в Индонезии не будет такого стола по размерам, как Тихий океан, и Путину придется быть в скоплении людей, поэтому, скорее всего, он туда не поедет", – объяснил политолог.



Владимир Воля подчеркнул демарш, который был устроен на министерском уровне во время встречи представителей стран G20, когда Лавров почувствовал, что он похож на человека, который испортил праздник организаторам.



"Поэтому Путин, возможно, будет выступать по видеосвязи. Но из того, что он рассказывал перед думовцами, у меня такое впечатление, что Путин психует, он уже две недели нервничает, хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве. А теперь красное лицо и он рассказывает своим депутатам и всей России "правильное" толкование происходящего с войной. Я думаю, что Путина сейчас начинают еще больше досаждать с вопросами о войне и санкциях и это его раздражает, поэтому он решил дать "правильную" версию. По моему мнению, в ситуации, когда Путина внутри России начинают раздражать все и все, и ход войны, то он, думаю, не будет выступать и по видеосвязи", - отметил политолог - международник.

7 июля президент России Владимир Путин сказал, если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать.

8 июля президент Путин заявил, что продолжение применения санкций против России может привести к катастрофическому росту цен на энергетических рынках.

Также президент России признал негативное влияние санкций на экономику: "Не наплевать на санкции". Путин требует у российских компаний готовиться к нефтяному эмбарго

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