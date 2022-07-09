English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Путин уже две недели нервничает, хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве, – политолог-международник Воля
Эксклюзив

Путин уже две недели нервничает, хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве, – политолог-международник Воля

9 июля, 2022 суббота
11:42
Мир Путин

Владимир Воля, политолог-международник, считает, что Путина сейчас начинают еще больше допекать внутри России с вопросами о войне и санкциях и это его очень раздражает

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Что касается визита на саммит Большой двадцатки, то даже Папа Римский не боится ездить по миру, а Путин боится. Вспомните Каспийский саммит, на котором был такой стол, как Каспийское море с погрешностью в один-два метра, и можно было бы каждому сидеть на своем берегу и что-то рассказывать Кроме того, еще интересный момент, что Папу Римского возят в папамобиле, а Путин, когда прибыл в Туркменистан, то не было встречающих его вообще, хотя это должно быть и прилично для встречи лидеров государств, а Путин отказался и на этом настояла кремлевская администрация, потому что он боится покушения, что его отравят, что он заболеет, а в Индонезии не будет такого стола по размерам, как Тихий океан, и Путину придется быть в скоплении людей, поэтому, скорее всего, он туда не поедет", – объяснил политолог.

Владимир Воля подчеркнул демарш, который был устроен на министерском уровне во время встречи представителей стран G20, когда Лавров почувствовал, что он похож на человека, который испортил праздник организаторам.

"Поэтому Путин, возможно, будет выступать по видеосвязи. Но из того, что он рассказывал перед думовцами, у меня такое впечатление, что Путин психует, он уже две недели нервничает, хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве. А теперь красное лицо и он рассказывает своим депутатам и всей России "правильное" толкование происходящего с войной. Я думаю, что Путина сейчас начинают еще больше досаждать с вопросами о войне и санкциях и это его раздражает, поэтому он решил дать "правильную" версию. По моему мнению, в ситуации, когда Путина внутри России начинают раздражать все и все, и ход войны, то он, думаю, не будет выступать и по видеосвязи", - отметил политолог - международник.

  • 7 июля президент России Владимир Путин сказал, если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать.
  • 8 июля президент Путин заявил, что продолжение применения санкций против России может привести к катастрофическому росту цен на энергетических рынках.
  • Также президент России признал негативное влияние санкций на экономику: "Не наплевать на санкции". Путин требует у российских компаний готовиться к нефтяному эмбарго

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Украина
Россия
Индонезия
война с Россией
саммит G20
Читайте также:
Himars
9 июля, 2022 суббота
HIMARS – не предел. В Пентагоне подтвердили предоставление Украине высокоточного оружия
G20
8 июля, 2022 пятница
Дипломаты G-20 не достигли единства по ситуации в Украине
ракетні системи США
9 июля, 2022 суббота
Россия отреагировала на решение США отправить еще четыре HIMARS в Украину
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 июля
12:44
Обновлено
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД отреагировал
12:31
Россияне обстреляли Черниговщину: поврежден дом и хозяйственное помещение
12:21
Четыре российских ракеты ударили по Дружковке
12:08
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
12:07
Британский тяжеловес вышел на дуэль взглядов в маске Бориса Джонсона
12:02
Украинские пиротехники обезвредили 1491 взрывоопасный предмет за сутки
11:39
Эксклюзив
Враг продолжает наступление от Изюма на Славянск, но ограниченными силами, - Згурец
11:38
Освобожденная из плена парамедик Тайра крестилась в храме ПЦУ
11:28
Группа Coldplay исполнила хит "Океана Эльзы" в Варшаве
11:22
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: ранены 4 человека
11:10
Оккупанты нанесли по Сумщине по меньшей мере 7 ракетных ударов в сутки
11:09
В Запорожье за сутки российские оккупанты 43 раза обстреляли населенные пункты
10:56
Обновлено
Кривой Рог
Оккупанты обстреляли из "Градов" жилые кварталы Кривого Рога, погибла женщина
10:47
Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира, - промоутер
10:43
Вблизи Херсона горит склад боеприпасов российских оккупантов
10:36
Бен Уоллес
Глава МО Великобритании встретился с украинскими военными, которые приехали в страну на учебу
10:31
Около 37,2 тыс. военных, 1638 танков и 108 средств ПВО: Генштаб назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:30
В Краматорске местный житель сдавал врагу перемещение и расположение ВСУ
10:28
HIMARS
В Пентагоне оценили влияние HIMARS на ход боевых действий на Донбассе
10:12
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 4-8 июля
10:11
Эксклюзив
Группировка РФ в Черном море стала меньше, - представитель штаба Одесской ОВА Братчук
10:08
На Харьковщине пограничники уничтожили 5 оккупантов с помощью дрона
09:58
Обновлено
В Харьковской области захватчики обстреляли птицекомплекс, свалку и поля, пострадала женщина
09:49
Россия стягивает для нового наступления в Украине технику 1950-х годов, - британская разведка
09:46
Украинские военные уничтожили 9 российских танков
09:35
В Николаевской области в результате вражеских обстрелов горят поля и леса
09:31
Полномасштабная война РФ против Украины: более 647 детей получили ранения
09:20
Украина завоевала четыре медали в первый день Всемирных игр
09:09
В Луганской области оккупанты наступают по всей линии фронта, чтобы прорваться к Донбасу
08:41
Инфографика
доллар
Курс валют: цена доллара и евро на 9 июля
08:40
В Донецкой области россияне за сутки убили 5 человек, еще 8 ранили
07:50
ВСУ отразили наступление в районе Доломитного и не позволили россиянам захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб
07:26
Энтони Блинкен
Есть о чем поговорить: Блинкен и глава МИД Китая встретились впервые с 2021 года
06:57
Сторонники Джонсона назвали кандидата на должность премьера предателем, - FT
06:21
Убийца японского экспремьера Абэ объяснил мотивы преступления
06:07
Россия отреагировала на решение США отправить еще четыре HIMARS в Украину
05:37
Джо Байден
Байден поблагодарил ЦРУ за предупреждение о широкомасштабном нападении России на Украину
05:13
На фото военная техника оккупантов
Британская разведка назвала роды войск ликвидированных в Украине оккупантов
04:51
Руководители Twitter намерены через суд заставить Маска купить их соцсеть
04:27
Россияне на Донбассе взяли паузу, но понемногу атакуют, потому что боятся контрнаступления ВСУ, - ISW
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV