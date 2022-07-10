English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Путин уже дает заднюю, - офицер ТРО Луганщины Шакун
Эксклюзив

Путин уже дает заднюю, - офицер ТРО Луганщины Шакун

10 июля, 2022 воскресенье
09:28
война с Россией

Офицер областной терробороны Луганщины Сергей Шакун отметил, что в Луганской области украинские защитники уничтожили большое количество вражеской техники и живой силы

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин уже дает заднюю. Мы уничтожили большое количество техники оккупанта. Наша артиллерия уничтожает в тылу врага склады с боеприпасами, двинется логистические маршруты. Путин делает заявления для своего people (люди, - ред.), чтобы поднять свой авторитет", - отметил Шакун. .

Также офицер областной терробороны Луганской области добавил, что украинские защитники учатся каждый день.

"Кремль и дальше может забрасывать нас пушечным мясом. Украинские защитники учатся каждый день. Из передовой выходят настоящие воины Украины. Мы устали, но восстанавливаемся. Сначала ребята ТрО Луганщины были не обучены, без боевого слаждения, сейчас - это совсем другие бойцы. Нам нужно больше оружия, – подчеркнул Шакун.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
На фото Збройні сили України
8 июля, 2022 пятница
Верещук призывает жителей южных областей срочно эвакуироваться
Військова повістка
6 июля, 2022 среда
Воевать придется всем боеспособным мужчинам Украины, - офицер ВСУ Белозерская
Снаряд M982 Excalibur
9 июля, 2022 суббота
Новейшие артиллерийские боеприпасы впервые передадут украинской армии, - Згурец
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
10 июля
10:23
Обновлено
Кривой Рог
Вилкул сообщил о "прилете" в Кривом Роге
09:24
В Николаевской области решисты обстреляли частные дома, три человека ранены
09:22
Инфографика
доллар
Курс валют: цена доллара и евро в обменниках на 10 июля
09:17
Эксклюзив
Россия руками белорусов не будет атаковать НАТО, ведь режим Путина рухнет после поражения Беларуси, - Портников
09:05
С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 347 детей и еще более 648 ранены
09:03
Байден объяснил, как его визит в Саудовскую Аравию связан с войной РФ против Украины
08:47
Российский самолет, активно работавший в начале войны, вернулся в Беларусь, - мониторинговая группа
08:26
Борис Джонсон
В борьбу за кресло Джонсона в Британии вступили еще четыре претендента
08:22
Во Временном Яру в Донецкой области под завалами 5-этажки находятся по меньшей мере 34 человека, среди них ребенок, - глава ОВА
07:58
В Севастополь доставили российский катер поврежденный возле Змеиного, - Братчук
07:48
На фото изъятие авиабомбы
РФ держит в готовности несколько объектов высокоточного оружия, чтобы нанести авиаудары по Украине, - Генштаб
07:28
Северный поток-2
Канада вернет Германии введенную под санкции турбину "Северного потока" - Bloomberg
06:50
На временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины раздаются взрывы, есть пожары, - СМИ
06:29
Джонсон рассматривает возможность покинуть политику, - The Telegraph
03:51
Инфографика
РФ планирует аннексировать Харьковскую область, - ISW
03:05
Россия обстреляла три громады Сумщины 9 июля: все, что известно
02:35
"Ман Сити" отказался продавать Зинченко, - СМИ
02:23
ВСУ нанесли удар по командным пунктам, технике и полевым составам РФ в районе Чернобаевки
02:06
В оккупированном Алчевске пожар, раздались взрывы
01:50
Чисора победил Пулева в бою за WBA International
01:29
РФ держит в Черном море готовыми к запуску 20 крылатых ракет
01:10
Как "Хохол" защищал Марьинку от оккупантов. История от ДПСУ
00:59
РФ убила 100 украинских спортсменов и тренеров с 24 февраля
00:47
Франк-Вальтер Штайнмайер
"Не проглотил унижение": Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений из-за отмены его визита в Киев, - Spiegel
00:32
Шольц рискует попасть в секс-скандал из-за вечеринки, где девушкам подмешивали "наркотик изнасилования"
00:08
Есть информация о перспективе перетаскивания резерва РФ из Крыма, - ОК "Юг"
2022, суббота
9 июля
23:27
На войне погиб бывший футболист "Динамо", "Металлиста" и "Ворсклы" Баланчук
23:10
Татьяна Навка и Виктор Петренко
Вице-президент Федерации фигурного катания Петренко выступил на шоу жены Пескова
23:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июля
22:53
На фото Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал увольнение послов
22:44
ВСУ уничтожили склады РФ в Чернобаевке, Кадиевке и Харцызске
22:42
На фото Владимир Зеленский и Жерар Ларше
"Нашим тылом является 27 стран ЕС": Зеленский рассказал о встрече с главой Сената Франции
22:23
В Киеве все желающие смогут принять участие в военных тренировках
22:12
Белорусские добровольцы
Масштаб Белорусской национально-освободительной армии должен быть таким, чтобы вести переговоры с армией Лукашенко, - представитель добровольцев Прокопьев
21:57
Президент Шри-Ланки уходит в отставку, - спикер парламента
21:38
Эксклюзив
Скоро врагу придется попрощаться с тактикой огневого вала, – военный эксперт Киричевский
21:37
Эксклюзив
Мы должны переломить восприятие Китая, что на территории Украины проходит противостояние США – Россия, - дипломат Чалый
21:30
Армия РФ набирает контрактников через центры занятости, - ЦПД
21:03
"Имеем связь с большинством медицинских учреждений": На оккупированных территориях продолжают работать врачи
20:50
Эксклюзив
Путину сложно объявить мобилизацию: у России нет базы мобилизационного развертывания, - военный эксперт Грабский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV