Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин уже дает заднюю. Мы уничтожили большое количество техники оккупанта. Наша артиллерия уничтожает в тылу врага склады с боеприпасами, двинется логистические маршруты. Путин делает заявления для своего people (люди, - ред.), чтобы поднять свой авторитет", - отметил Шакун. .

Также офицер областной терробороны Луганской области добавил, что украинские защитники учатся каждый день.

"Кремль и дальше может забрасывать нас пушечным мясом. Украинские защитники учатся каждый день. Из передовой выходят настоящие воины Украины. Мы устали, но восстанавливаемся. Сначала ребята ТрО Луганщины были не обучены, без боевого слаждения, сейчас - это совсем другие бойцы. Нам нужно больше оружия, – подчеркнул Шакун.

Президент Путин в четверг, 7 июля, сказал, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала" и если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать

В Офисе президента Украины отреагировали на последнее выступление президента РФ Владимира Путина с угрозами украинцам

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb